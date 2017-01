Bernard je opět na rekordu, Pardubice v plusu

Rodinný pivovar Bernard v Humpolci vloni uvařil 315 380 hektolitrů piva, což je jeho doposud největší roční produkce. V meziročním porovnání výstav stoupl o 4,4 procenta. Pětinu piva vyvezl pivovar Bernard v uplynulém roce za hranice, kde měl nejvíce zákazníků na Slovensku, ve Slovinsku, Švédsku a v Rusku.

„V prosinci jsme obnovili vývoz do USA,“ řekl mluvčí pivovaru Zdeněk Mikulášek. Export humpoleckého pivovaru za minulý rok celkově představoval 69,4 tisíce hektolitrů piva, tedy 22 procent roční výroby. Dodávky plynuly do více než tří desítek států.

Nejvíc jde na odbyt jedenáctka

Nejprodávanějším druhem piva Bernard je jedenáctistupňový světlý ležák, který se na celkové výrobě humpoleckého pivovaru minulý rok podílel 29 procenty. Odbyt tohoto druhu piva vloni stoupl o 9,5 procenta.

Výstav pivovaru se v posledních letech zvyšuje pravidelně. Hranici malých pivovarů 300 tisíc hektolitrů, do které výrobci platí státu sníženou spotřební daň, překonal Bernard poprvé v roce 2015.

Meziroční nárůst výstavu už oznámil i Pardubický pivovar, který vloni uvařil 81 tisíc hektolitrů piva, o tisíc hektolitrů víc než předloni. Do mírného nárůstu produkce se podle mluvčího Romana Marčáka promítlo teplejší léto, kdy lidé víc pili pivo.

„Získali jsme nové klienty v Itálii a Rusku, což se také odrazilo na celkových číslech,“ uvedl Marčák. Na exportu, který činí 35 procent z celkové výroby, se ale nejvíc podílí vývoz piva na Slovensko.

Pardubický pivovar ze 70 procent stáčí pivo do sudů, 30 procent roční produkce prodá v lahvích. Dosud nestáčí pivo do plastových lahví a plechovek a zatím to ani neplánuje. „Když vidíte pivo v plastu, máte pocit, že jde o levný výrobek,“ řekl Marčák.

Trh ovládají čtyři výrobci

Před několika dny ohlásil meziroční nárůst produkce i pivovar ve Svijanech, který loni uvařil 624,9 tisíce hektolitrů. Je to opět rekordní údaj toho v posledních letech vytrvale rostoucího výrobce.



V Česku, kde funguje 48 průmyslových pivovarů, se předloni vyrobilo (včetně produkce na export) celkem přes 20 milionů hektolitrů všech piv, z toho tři čtvrtiny připadají na čtveřici největších koncernů - Plzeňský Prazdroj, Staropramen, Heineken a Budějovický Budvar. Rozhodující vliv na nárůst nebo pokles celého trhu má tedy tato čtveřice.