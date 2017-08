Brexit míří do Hollywoodu. Příběh kampaně bude zfilmován, pracovat na něm má i Farage

Příběh o odchodu Británie z Evropské unie přitáhl i pozornost hollywoodských studií. Jedno z nich je podle všeho jen kousek od podepsání smlouvy s vedoucími představiteli kampaně za Brexit Nigelem Faragem a Arronem Banksem na seriál o celé kampani. Smlouva má mít hodnotu zhruba šedesát milionů liber.

Bývalý šéf britské strany UKIP Nigel Farage, který je známý především díky kampani za odchod Británie z EU, se již od referenda o Brexitu snaží připsat si co největší zásluhy za výsledek referenda. Tým jeho spolupracovníků byl nazýván „The Brex Pistols“ či „The bad boys of Brexit“. A byla to právě druhá jmenovaná přezdívka, která zaujala producenty hollywoodských studií. Informace o tom přinesl server independent.co.uk.

Arron Banks, spoluzakladatel kampaně za Brexit Leave.EU, by měl společně s Faragem podle všeho podepsat smlouvu na 60 milionů liber s jedním z velkých studií v americkém Hollywoodu. To by mělo z příběhu kampaně pro Brexit udělat šesti dílnou sérii, jejími producenty by měli být i samotní Farage a Banks.

Příběh by měl divák sledovat očima Gerryho Gunstera, amerického experta na společenské průzkumy, který pomáhal během kampaně Leave.EU. Děj by měl sledovat roli, kterou Farage a Banks sehráli při odchodu Británie z Evropské unie.

„EU selhává, EU umírá.“ Radost stoupenců brexitu, uprostřed NIgel Farage.

Podle zdrojů deníku Daily Telegraph bude expert Gunster vyobrazen jako „respektovaný americký expert, najatý, aby kontroloval ty britské šílence během referenda“. Celé by to mělo Gunsterovi přijít jako fraška, avšak navzdory všem odhadům kampaň za Brexit uspěla. O to větší má být jeho zděšení, když zjistí, že jsou lidé z kampaně posláni do USA, aby pomohli hvězdě americké reality show v kandidatuře na prezidenta.



Šesti dílný cyklus se má začít točit příští rok a bude založen na Banksových memoárech, nazvaných právě The Bad Boys of Brexit. Ty se staly neočekávaně bestselerem. Bývalý konzervativec Ian Dale, který Banskovy memoáry vydal, má být též jedním z producentů. „Po dobití Evropy to vypadá, že Bad Boys of Brexit dobijí i Hollywood,“ řekl Dale.