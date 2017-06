Britové si zvolí vládu, Plíšková má tenisový trůn na dosah

Ve Velké Británii se dnes uskuteční předčasné parlamentní volby. Hlasování skončí ve 23:00, pak se čekají odhady výsledků. Poslední průzkumy veřejného mínění potvrzovaly očekávané vítězství konzervativců premiérky Theresy Mayové. Rozptyl ve výsledcích ale byl tak velký, že nebylo jasné, zda vládní strana udrží nadpoloviční většinu v parlamentu. Britské průzkumy z posledních let jsou poněkud problematické - oproti skutečným výsledkům se totiž poněkud rozcházely.

Karolína Plíšková se může stát první českou tenistkou, která se dostane na první místo světového žebříčku. Stane se tak, pokud v dnešním semifinále grandslamového turnaje Roland Garros porazí Rumunku Simonu Halepovou. „Myslím, že je to v pořádku. Mně tohle úplně nevadí,“ usmál se trenér David Kotyza při otázce, že si Plíšková zahraje s Halepovou víceméně v přímém duelu o první místo žebříčku. „Asi ví, o co hraje, přesto si troufnu říct, že turnaj je víc. Je v semifinále na turnaji, kde předtím nepřešla druhé kolo. Přehluší to, co pak přichází opožděně,“ řekl trenér a doplnil: „Připravíme se. Další zápas je víc. Ležet to tam nenechá.“

Na pražském magistrátu proběhne mimořádné zasedání rady. Na programu jednání by mohla být dostavba městského okruhu za okruhem Blanka. Praha by tedy měla rozlousknout otázku, zda se pustí do přípravy projektu dalšího tunelu (ještě delšího než Blanka) za desítky miliard korun. „Magistrát v nejbližších dnech pravděpodobně rozhodne o zahájení projekčních příprav na dostavbu původního tunelového řešení Městského okruhu. Naším úkolem bude projekt spolu s projektantem vyladit do přijatelnější podoby,“ řekl v rozhovoru pro LN ředitel pražského Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce vyrazí na kontrolu jahod. Nejdříve vyrazí na tržiště a poté za pěstitelem ve Středočeském kraji.

Za účasti premiéra Bohuslava Sobotky bude zahájena rekonstrukce známého Negrelliho viaduktu. Ve 13:15 dojde ke slavnostnímu poklepání na kolejnici.