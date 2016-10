Britský europoslanec a člen UKIP zraněný při hádce byl propuštěn z nemocnice

Průběh incidentu s jedním z jeho stranických kolegů prošetřuje strana i Evropský parlament, v jehož budově ke zranění došlo. Zatím však nebyl objasněn.



Devětačtyřicetiletý Woolfe byl převezen do nemocnice ve čtvrtek poté, co po diskusi zůstal s poraněním hlavy ležet v bezvědomí na podlaze EP. Podle jeho tvrzení šlo o výsledek půtky s dvaašedesátiletým kolegou Mikem Hookemem, který jej prý udeřil poté, co Woolfe navrhl, aby si věc vysvětlili jinde. Hookem popřel, že by kolegu udeřil a rovněž jeden z dalších přítomných europoslanců označil jejich potyčku za čistě slovní.

Incident na podnět šéfa EP Martina Schulze začal šetřit parlament a zabývá se jím i britská strana, která bude po odstoupení nedávno zvolené předsedkyně volit nového vůdce.

Vést UKIP, jejíž hlavní smysl existence v podobě schválení brexitu již byl naplněn, chce i Woolfe, který však zároveň uvažoval o odchodu ke konzervativcům. Právě to podle britských médií pravděpodobně vedlo k hádce.

Woolfe původně počítal s tím, že bude z nemocnice propuštěn již v pátek a prodloužení pobytu do neděle jej nepříjemně překvapilo. Podle prohlášení strany „bude pokračovat v rekonvalescenci a nebude se v neděli k věci nijak vyjadřovat“.