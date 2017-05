‚Bude dělat zázraky.‘ Charlie Hebdo pohoršil sexistickým vtipem na účet Macronovy ženy

Kdyby čtyřiašedesátiletá Brigitte Macronová začala bojkotovat Twitter, Facebook i některá média, nikdo by se jí nemohl divit. Manželku nového francouzského prezidenta v nich totiž pravidelně zesměšňují kvůli jejímu věku a 24letému rozdílu oproti Emmanuelu Macronovi.

Poslední sexistický komentář na její adresu vyšel v týdeníku Charlie Hebdo, na jehož obálce je těhotná Brigitte, které manžel hladí břicho. Karikaturu doprovází titulek „Bude dělat zázraky!“.

Macronova choť ale může dle listu Express počítat s podporou veřejnosti. Karikaturu na internetu odsoudila jako sexistickou řada čtenářů. První dámy se zastala i některá média. Třeba server BuzzFeed čtenářům nabídl 17 vtipů, které jsou lepší než se smát věku Macronové.

Na Facebooku se k ní vyjádřil i levicový poslanec Steevy Gustave: „Neznám Brigitte Macronovou a opravdu nejsem fanouškem jejího muže. Ale ať už jste pro nebo proti Macronovi, jsou podle mě útoky proti ní ubohé a misogynní, nemluvě o sexistických komentářích o jejím věku a zjevu,“ napsal a citoval i hanlivé přezdívky, kterých se Brigitte na internetu dostalo – někteří o ní mluví jako o „mamince v Elysejském paláci“, jiní ji pokřtili na „první babičku Francie“ nebo „barbie seniorku“.

„Říkali byste to samé a kritizovali stejně, kdyby to byl Macron, kdo je o 24 nebo 30 let starší? Ne! Soustřeďme se proto na liberální politiku a první opatření nového prezidenta,“ uzavřel Gustave. Jeho krátké prohlášení ocenilo na Facebooku zdviženým palcem více než 80 tisíc čtenářů.