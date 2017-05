Zákon o ‚čínských šarlatánech‘ prošel sněmovnou. Budeme první v Evropě, bojí se šéf komory

Lidovky.cz: Očekával jste takový výsledek hlasování, zvláště pak takový nepoměr mezi těmi poslanci, kteří hlasovali pro a proti? Pro bylo 111 ze 156 přítomných poslanců, proti se postavilo pouhých 22 zákonodárců.

Popravdě už jsem si zvykl, že nejhloupější názory projdou sněmovnou nejsnáze. A teď vážně. My jsme psali dopis poslancům. V něm jsem je upozornil na striktně odmítavé stanovisko vědecké rady České lékařské komory. Samozřejmě mě nepříjemně překvapilo, že jedenáct lékařů zvedlo ruku pro návrh (pozměňovací návrh k novele zákona – pozn. red.).

Tradiční čínská medicína Tradiční čínská medicína (TCM) je souborné označení pro metody prevence, vyšetření a léčby, které vycházejí z tradičního čínského lékařství.



Mezi metody léčby TCM patří akupunktura , podpůrné podávání bylin , dietetika , čínská masáž tuina a cvičení qigong ( čchikung ).



, podpůrné , , a cvičení qigong ( ). TCM pohlíží na organismus jako na celek. Metody TCM kladou důraz na energetickou rovnováhu organismu a na předcházení nemocem.

zdroj: fnhk.cz

Lidovky.cz: Dlouho před hlasováním probíhaly odborné debaty. Lékařská komora podpořená dalšími lékařskými špičkami varovala před přijetím pozměňovacím návrhu. Proč si myslíte, že nakonec zákon prošel sněmovnou?

O tom samozřejmě můžeme pouze spekulovat. Snažím se věřit tomu, že se jedná o dobrý úmysl něco regulovat a že se nejedná o podporu byznysu několika jedinců napojených na čínské kruhy. Možné je ale samozřejmě oboje. Na změně zákona - tak, jak prošla Poslaneckou sněmovnou – je nejhorší, že se prolamuje bariéra mezi odbornými zdravotnickými pracovníky, což jsou lidé, kteří jsou vzdělaní v medicíně, a léčiteli. Jenže to je něco úplně jiného. Léčitelé jsou lidé, kteří svým jednáním popírají poznatky vědy. Samozřejmě to, že zákon takto prošel, je selhání rozumu. Jinak se to nedá hodnotit.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Lidovky.cz: Má podobný zákon obdoby v jiných zemích?

Bariéra mezi šarlatány a léčiteli na straně jedné, a odbornými zdravotníky na straně druhé, je ve všech evropských zemích zcela nepropustná. Nikde, podle průzkumu, který jsme si v lékařských komorách nechaly vypracovat, to tak skutečně není. Nikde nejsou šarlatáni předkládáni jako zdravotníci. Já jsem toto téma přednesl i na našem posledním jednání, které jsme měli ve Vilniusu.

Lidovky.cz: Mluvíme tedy o případném evropském precedentu? Nebo kam všude tato záležitost sahá?

Pro nás je relevantní samozřejmě Evropa. O tomto tématu jednal stálý výbor evropských lékařů, což je organizace, která sdružuje největší nevládní lékařskou organizaci evropské země.

Lidovky.cz: Co může přijatý pozměňovací návrh novely zákon může způsobit? Co vidíte jako největší riziko?

Největší nebezpečí vidím v tom, že není žádný důvod, proč zvýhodňovat jednu skupinu léčitelů proti ostatním skupinám. Když se do toho vloží státní garance, tak se samozřejmě může přihlásit řada léčitelů používajících ajurvédskou medicínu, reiki, urinoterapie čili pití moče. Šarlatánů je obrovské množství. Když v tom stát povolí, pak není žádný argument, proč bránit těm jiným. Nastane velký chaos. Já se obávám, že spíš než o nějakou regulace šlo o podpoření čínsko-šarlatánského byznysu a o punc oficiality před veřejností. Občané celkem logicky očekávají, že pokud něco garantuje stát, pak je to bezpečné a účinné. To se ale o čínských léčitelích samozřejmě říct nedá.

Lidovky.cz: Což může podle vás způsobit chaos...

Je to takové matoucí a zavádějící. Tomu byznysu to ale může prospět. Lidé budou uváděni v omyl. Je to stejné jako existence centra takzvané tradiční čínské medicíny na půdě fakultní nemocnice v Hradci Králové. To mi taky přijde nebezpečné. Jednak fakultní nemocnice jako špičkové zdravotnické středisko hazarduje se svým dobrým jménem, druhak jsou pacienti uváděni v omyl, protože mají pocit, že to musí být odborné, když je to ve fakultní nemocnici.

Lidovky.cz: Často se v této souvislosti objevuje argument, jestli ta určitá regulace nemůže být vnímaná vlastně jako pozitivum? Teoreticky by to mohlo zajistit dohled nad jejich činností.

Blud zůstane bludem a je úplně jedno, co studujete. Je to nesmysl na úrovni scholastického bádání, kolik svatých se vejde na špičku jehly. Jsem velice zvědav, jak bude stát organizovat vzdělávání, kdo a jak je bude zkoušet. Kdo řekne, že tohle je dobrý šarlatán a tenhle není. Bohužel si myslím, že si předseda zdravotního výboru (Rostislav Vyzula za ANO – pozn. red.) vůbec neuvědomil, jaké džina vypustil z lahve.

Lidovky.cz: Jaké budou další kroky?

My samozřejmě budeme apelovat na Senát, aby zákon odmítl. Obrovský problém je v tom, že zákon je primárně o vzdělávání zdravotních sester a zavádí naprosto nezbytnou reformu vzdělávání. Řeší jeho délku, což všichni, kromě těch, kteří z toho mají dlouho vzdělávání živnost, podporují. O to těžší bude s tím zákonem něco udělat. Přilepit otázku léčitelů k tomuto zákona tedy bylo velice mazané. Pro mě je nicméně zarážející, že jedenáct doktorů zvedlo přu hlasování ruku. Asi chtějí být vysoko na kandidátkách.