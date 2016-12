Čínská medicína na půdě nemocnice. Debilizace národa a tunel, zlobí se lékařská komora

Česká lékařská komora (ČLK) považuje působení čínských lékařů v Česku za nezákonné, podala kvůli nim i trestní oznámení. Podle členů organizace jim totiž chybí dostatečné vzdělání i kvalifikace, nejsou navíc způsobilí poskytovat léčbu v zařízeních „klasické“ zdravotní služby pacientům.

‚Tunel a tolerování hlouposti’

„Považuji to za neskutečný tunel, šizení, vykrádání veřejného zdravotního systému a naprostou debilizaci národa, šíření a tolerance hlouposti. Naše společnost se stává nevzdělanou, hloupou a přijímá takovéto blbosti. Přestaňte s tím, je to ostuda,“ uvedla předsedkyně etické komise lékařské komory Helena Stehlíková. Ostrá slova zazněla v minulém týdnu na konferenci ČLK s názvem Etická dilemata medicíny 21. století, jejíž průběh zaznamenal Zdravotnický deník.

Silně negativních reakcí se česko-čínské centrum, které na půdě nemocnice v Hradci Králové funguje od loňského podzimu, dočkalo mimo jiné i od členů Purkyňovy lékařské společnosti. A to hlavně za metody vycházející z tradičního čínského lékařství, které profesní organizace považuje za vědecky neověřené.

Mezi ně patří například akupunktura, podpůrné podávání bylin, nauka o vhodné výživě zdravých i nemocných, čínská masáž tuina či cvičení čchikung, které spočívá v práci s vitální energií. Takové metody podle členů České lékařské komory ovšem nepatří na půdu fakultní nemocnice, protože nemají nic společného s vědou a nelze jimi nahrazovat skutečnou léčbou.

Bývalý šéf hradecké nemocnice Roman Prymula, který stál v době otevírání centra ve vedení nemocnice, se ale výtkám svých kolegů z oboru brání, ačkoli sám není největším fanouškem tradiční čínské medicíny. Některé metody, vyjma baňkování a moxování čili požehávání, podle něj mohou fungovat.

Kritika Stehlíkové Prymulu nenechala v klidu. „Pacienti si hradí služby sami a dobrovolně. Ceny jsou takové, aby systém byl ekonomicky vyrovnaný a negeneroval zisk. To, že někdy zjistíme, že pacient potřebuje západní léčbu a diagnostiku, je snad logické. Divím se, že paní doktorce tyto ‚etické souvislosti‘ unikají’,“ uvedl Prymula pro server Lidovky.cz.

Tradiční čínská medicína Tradiční čínská medicína (TCM) je souborné označení pro metody prevence, vyšetření a léčby, které vycházejí z tradičního čínského lékařství.



Mezi metody léčby TCM patří akupunktura , podpůrné podávání bylin , dietetika , čínská masáž tuina a cvičení qigong ( čchikung ).



, podpůrné , , a cvičení qigong ( ). TCM pohlíží na organismus jako na celek. Metody TCM kladou důraz na energetickou rovnováhu organismu a na předcházení nemocem.

zdroj: fnhk.cz



Na konferenci o kontroverzních tématech v medicíně prý očekával věcné argumenty. „Přestože konference měla být vědecká, ČLK a profesor Svačina (další z účastníků konference, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpán Svačina – pozn. red.) argumentovali pouze politikou, příběhy na téma jedna paní povídala a tím, že tradiční čínská medicína vlastně neexistuje nebo ji zavedl Mao Ce-tung,“ sdělil dále.

Na konferenci prý vyslechl jediný vědecký argument, a to ten, že studie o léčbě migrény akupunkturou je příliš stará. „Tato metoda se však nijak nemění, tedy kde je chyba?“ ptá se Prymula. Pacienti si podle něj navíc tuto službu žádají. Omezovat ji by podle něj nebylo příliš etické, i s ohledem na to, že akupunktura někomu může pomoci a nijak neškodí.

I přes výtky čínští lékaři v hradeckém centrum od loňského podzimu vyšetřili už stovky pacientů. Denně za jejich léčbu platí zhruba 20 lidí - ministerstvo její proplácení odmítá. Na vyšetření se čeká až půl roku. Pro velký zájem by mohla začít v hradecké fakultní nemocnici fungovat celá klinika tradiční čínské medicíny. Po jednání s delegací ze Šanghaje to řekl v létě současný ředitel nemocnice Vladimír Palička. Kritici akupunktury a dalších metod ale nadále bojují proti.

Potvrzení z Cambridge

Jenže podle Prymuly není kritika na místě. „Používané metody nejsou démonické a neověřené, ale jsou zcela běžné v západoevropských zemích a v USA. Prakticky každá renomovaná instituce typu Harvard, UCLA (kalifornská univerzita – pozn. red.), Stanford a další, tyto metody využívá a rozvíjí. I čínská farmakoterapie není něčím, co nemůže už nic přinést,“ míní.

Vakcinolog Roman Prymula

„Že tradiční čínská medicína není nějaká úchylka, je snad zřejmé ze spolupráce, kterou jsme navázali. Jedna ze tří světově nejprestižnějších univerzit, tedy Univerzita v Cambridge, náš projekt posoudila a jednoznačně potvrdila jeho životaschopnost,“ ohradil se dále kvůli četné kritice exšéf nemocnice.



Spolek skeptiků Sisyfos, který vystupuje proti šíření neověřených názorů a postupů, však na tradiční čínskou medicínu, pohlíží docela jinak. Fakultní nemocnici v Hradci Králové dokonce v roce 2015 udělili cenu Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev za příkladnou péči o dílo Velikého Mao Ce-tunga v oblasti zdravotnictví.