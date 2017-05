CANNES 2017: Na festivalu se slavil den žen v podobě Oklamaného

Sofia Coppolová neměla zatím v Cannes na růžích ustláno: soutěžní Marii Antoinettu(2006) diváci vybučeli a také Bling Ring (2013) přinesl spíš rozpaky než triumf autorky oceňované romantické komedie Ztraceno v překladu (2003). Letos je všechno jinak.Oklamaný je režisérčin zdaleka nejdospělejší film. Autorka tu nespoléhá na populární písničky ani na nablýskané prostředí. V koloniálním domě na samotě u lesa se Coppolová soustředila na ansámbl hereček a jednoho muže. Výsledkem je efektivně uzavřené feministické psychodrama s ohromným vtipem.

Odehrává se roku 1864 v jižanské Virginii. Zraněného a mdlého desátníka Unie Johna McBurneyho (Colin Farrell) najde jedenáctiletá Jižanka Amy pod košatými stromy blízkého hvozdu. Přivede ho do ústavu, kde se Johna ujme šéfka Martha (Nicole Kidmanová) se svými pomocnicemi. Vynikají především introvertní zástupkyně Edwina (Kirsten Dunstová, obsazená výrazně proti svému diblickému stereotypu) a rozkvétající osmnáctiletá studentka Alicia (Elle Fanningová). Pro pořádek: otroci z domu již utekli, což hrdinky staví do pozitivního světla.

Farrell v sedmém nebi

Oklamaný je adaptací stejnojmenného románu Thomase P. Cullinana a zároveň remake chlapského snímku od Dona Siegela s Clintem Eastwoodem v hlavní roli z roku 1971. „Nikdy jsem nechtěla točit žádný remake,“ pověděla Sofia Coppolová v Cannes. „Ale moje producentka Anne Rossová, která je taky zodpovědná za výpravu, mi řekla, abych si to pustila, že bych měla udělat vlastní verzi.“ Na režisérku udělal příběh okamžitě dojem: „Zaujalo mě, jak voják přichází do uzavřeného ženského světa. Siegelův film je ale vyprávěn z mužského pohledu a mně přišlo zajímavé nahlédnout na to naopak z ženské perspektivy.“

Přítomnost muže začne ženy i dívky energizovat a Coppolová s lehkostí inscenuje scény, kdy Alicia Johna otevřeně svádí, kdy ztichlá Edwina mu prozrazuje nejhlubší traumata a ocelová Martha s ním zase jedná z pozice moci. A on moc dobře ví, že stačí jediné její slovo a bude se pakovat zpátky do lesů, které se hemží konfederačními vojsky. John se snaží se všemi vycházet, jak nejlíp umí, ale časté záběry na revolver v přihrádce dávají tušit, že v semináři se chystá tragédie.

„Vyrůstal jsem vedle tří úžasných a silných žen, s matkou a dvěma sestrami,“ vyprávěl dobře naložený Colin Farrell o zážitku z natáčení. „Takže když jsem teď byl obklopen všemi těmito neuvěřitelnými, talentovanými ženami, byl jsem v sedmém nebi. Za těch dvacet let, co točím, šlo o nejhezčí natáčení vůbec.“

Coppolová zmínila, že svým oblíbeným herečkám Elle Fanningové a především Kirsten Dunstové psala role na tělo. Té se jen zeptala, jestli by nechtěla pro roli Edwiny trochu zhubnout: „Když je vám pětatřicet a nesnášíte cvičení, je to mnohem obtížnější," odmítla ji herečka, která na svou dlouholetou kamarádku jinak nedá dopustit: „Kdyby mi Sofia podala telefonní seznam a řekla ‚uděláme z toho film', šla bych do toho."

Podobně si příležitosti vážila Nicole Kidmanová, která na setkání s novináři zmínila často přetřásaný nedostatek příběhů viděných ženskýma očima: „Za loňský rok ženy režírovaly jenom asi čtyři procenta hollywoodských filmů. My jako ženy bychom z podstaty věci měly podporovat režisérky. Říká se, jak se věci změnily, ale není to pravda. Stačí se podívat do statistik,“ uzavřela Kidmanová.



Pro kina, ne pro telefony



Oklamaného snímala Coppolová na stejném místě, kde zpěvačka Beyoncé točila film k albu Lemonade. Pomalu chátrající budovu semináře i okolní krajinu zobrazuje se smyslem pro melancholii, ovšem také pro romantickou krásu. Interiéry nechá osvěcovat svícemi, zato ve venkovním prostředí slunce proniká skrze stromy au země se válí mlha. Na horizontu pak výhrůžně doutnají válečná spáleniště. „Dali jsme si záležet na kameře a záběrování, natočili jsme to pro kina, ne pro telefony,“ vyjádřila se Coppolová k aktuální otázce, jestli na filmy chodit do kina, nebo si je pouštět přes Netflix. „Kino má speciální atmosféru a zejména v dnešní době jde i o ten zážitek zapomenout na svět okolo vás.“

Colin Farrell hned připomněl legendární video Davida Lynche: „Vidělas to? Je to krása! Pětačtyřicetivteřinová báseň, kdy hrozně vážným tónem vypráví: ,A vy si vážně myslíte, že skutečný film můžete vidět na svým podělaným telefonu?‘“ Protitelefonní nálady krotila Nicole Kidmanová, která nedávno zazářila v sérii HBO Sedmilhářky. „Jenže tam jsme věděli, že to bude od začátku pro televizi! Svět se ale mění a my se musíme změnit s ním. Letos mi bude padesát, a nikdy jsem neměla tolik práce! A je to částečně i proto, že se angažuju jak ve filmu, tak v televizi a malých obrazovkách. A jsem za ty příležitosti vděčná.“

Coppolová natočila Oklamaného za 26 dní, štáb bydlel v běžném hotelu a na jídlo filmaři chodili do rychlých občerstvení. „Ráda točím malé filmy, protože si tam můžu dělat, co chci,“ nelituje Coppolová sníženého pohodlí. „U velkorozpočtových trháků je v kuchyni moc kuchařů, moc schůzek v zasedačkách.“

Do českých kin se Oklamaný dostane v polovině července.