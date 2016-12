Ořechy plněné krémem

(na 70 ks ořechů)



350 g hladké mouky



150 g cukru moučka



120 g vlašských ořechů



250 g másla



van Houten kakao (volitelné)



formičky na ořechy



Krém:

100 g másla



100 g moučkového cukru



40 g vlašských ořechů

van Houten kakao (volitelné)

Mouku a cukr prosejte na vál. Přisypte na jemno namleté ořechy a přidejte na plátky nakrájené máslo. Pokud chcete, aby vaše ořechy byly tmavé, přidejte dvě lžíce kvalitního kakaa. Špičkami prstů zpracujte těsto do pomyslné drobenky a poté ho spojte pomocí hrany dlaně. Vytvořte kouli a zabalte ji do dvou vrstev potravinové fólie. Takto připravené těsto by mělo odpočívat v lednici minimálně 2 hodiny, ale lepší je nechat ho přes noc.

Troubu si předehřejte na 160 stupňů. Těsto napěchujte do formiček na ořechy. Nezapomeňte nechat prohlubeň na krém. Ořechy pečte v troubě asi 8 minut. Hotové ořechy ještě zatepla vyklepněte z formiček, nechte zchladnout a plňte krémem. Jsou ihned měkké, tudíž je nemusíte nechávat odležet.

Krém

Máslo pokojové teploty mixujte v kuchyňském robotu 7 minut jen samotné, dokud nenabude na objemu. Bude krásně nadýchané a světlé. Do másla pak přidejte cukr podle chuti a ořechy. Pokud máte světlé ořechy, hodí se tmavý krém. Přidejte tedy 4 lžíce kvalitního kakaa a promíchejte, dokud nebude krém hezky zabarvený. Krém naneste do zdobícího pytlíku s úzkou trezírovací špičkou a nastříkejte ho do ořechů. Pokud nemáte sáček, ořechy můžete promazat pomocí nože.

Do vánoc sice zbývá ještě docela dost času, nicméně já jsem s přípravami začala trochu dříve a zpříjemnila si adventní čas typickým vánočním cukrovím – plněnými ořechy  Pokud jste kouzlu tohoto cukroví propadli stejně jako já, připravte si je ke kávičce v adventní neděli nebo jimi potěšte v „mikulášském balíčku“ 

Recept pro KitchenAid.cz vytvořila Ivana Jindřichová z blogu Cat & Cook