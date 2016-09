Noor Tagouri | foto: Youtube, kanál Noor Tagouri

WASHINGTON Časopis Playboy uveřejní snímky muslimsko-americké novinářky Noor Tagouriové. Fotografie publikuje v rámci série, v níž se soustředí na lidi, „kteří riskovali vše, dokonce i své životy, aby mohli dělat, co milují.” Playboy jejím prostřednictvím hodlá poukázat na to, co vše je možné dokázat, pokud jsou porušována pravidla.