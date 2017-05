Čekal čtyři hodiny. Odstřelovač SAS pak zabil snipera IS vzdáleného 2,5 kilometru

Podle zdroje serveru Daily Star, který zprávu přinesl jako první, patří zásah k jednomu z nejsložitějších v dějinách SAS - Special Air Service, jednotky operující od roku 1941. K téměř rekordnímu zásahu došlo v Mosulu v prvním květnovém týdnu.

Džihádista ozbrojený ruskou odstřelovací puškou SVD Dragunov se stal cílem, protože předtím zabil a zranil několik vojáků. „Byla to klasická protisniperská operace. Odstřelovač IS se často pohyboval a hledal nejlepší pozici k zabíjení. Bylo to skoro jako hra kočky s myší. Sniper SAS už to chtěl vzdát, myslel si, že se cíl už někam schoval,“ popsal zdroj z armádního prostředí.

Džihádista si dal pušku na rameno. Pak mu explodoval krk

„Ve chvíli, kdy se začalo stmívat, vylezl ozbrojenec z jedné vypálené budovy na místo, o kterém si myslel, že je bezpečné, a dal si pušku na rameno. Pak ho náš sniper zasáhl,“ dodal zdroj.

Seržant SAS se zkušenostmi i z Afghánistánu byl ozbrojen americkou puškou CheyTac Intervention M-200, která stojí okolo 14 tisíc dolarů a je považována za jednu z nejpřesnějších zbraní světa. Má v sobě zabudován počítač, který střelci pomáhá započítávat faktory důležité při střelbě na extrémně dlouhé vzdálenosti - vítr, vlhkost či teplotu.



Zbraň měli vojáci SAS podle zdroje serveru Daily Star zřejmě zapůjčenou na zkoušku v rámci „výpomoci“ od svých kolegů z amerických speciálních jednotek DEVGRU, dříve známých jako Navy SEAL Team Six.

Archivní záběry ze zkoušky použité zbraně:



Výrobce pušky uvádí její „spolehlivý“ dostřel 1830 metrů, maximální dostřel je okolo 3000 metrů. V roce 2007 v rámci zkoušky trefil bývalý člen elitní americké jednotky SEAL tři ze šesti cílů ve velikosti lidské postavy na vzdálenost 2313 metrů.

Bitva o Mosul probíhá již od poloviny října 2016, přesto se stále nepodařilo celou oblast vyčistit od bojovníků Islámského státu. Proti nim bojují hlavně irácké jednotky a pešmergové, s podporou speciálních jednotek koaličních sil.