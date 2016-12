‚Minul mě o tři metry.‘ Černá Scania se řítila berlínským vánočním trhem rychlostí 65 km/h a nebrzdila

„Stalo se to tak rychle, že nebylo nic, co bych mohl udělat.“ citovala agentura Reuters Mikea Foxe, turistu z anglického Birminghamu. Fox si právě dopřával svařené víno se svojí přítelkyní, když se obří náklaďák vřítil na trh u nákupní třídy Kurfürstendamm v západní části německé metropole.

„Určitě to vypadalo jako záměrná akce,“ řekl Fox novinářům o incidentu, který se stal okolo 20. hodiny večerní.



„Kamion kličkoval a vrážel do dřevěných vánočních stánků,“ popsal jízdu černé Scanie s polskou poznávací značkou. Když se kamion konečně zastavil po 50-80 metrech, měl zničenou přední část. Sklo kabiny těžce poškodily vánoční dekorace.



Podle policejních údajů ze třetí hodiny ranní zemřelo 12 lidí a 48 bylo zraněno, mnoho z nich velmi vážně.



Incident se symbolicky udál u Pamětního kostela císaře Viléma, který byl dostavěn v roce 1895. Kostel byl v roce 1943 vybombardován britským letectvem a zbyly z něj jen trosky. Poválečně byl postaven nový kostel, jeho věž i síň přiléhají k poničenému torzu. Novostavba vznikla v letech 1959 - 63. Ruina kostela se stala protiválečným pomníkem.



VIDEO: Vánoční trh v Berlíně krátce po vražedné jízdě náklaďáku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Mluvil jsem s dvěma lidmi, kteří leželi na zemi s polámanými končetinami. Měli by ale být OK. Přežít,“ řekl Fox, kterého kamion minul o necelé tři metry a pokračoval ve smrtící jízdě. „Viděl jsem, jak jednoho chlapa odtáhli se zkrvaveným obličejem. Pomáhal jsem několika dalším lidem zvednout stranu jednoho stánku, aby zpod něj mohli vytáhnout dva zraněné.“



Emma Rushtonová, další turistka, která se vydala do Berlína, řekla že málem neunikla, když se kamion řítil trhem a strhával vánoční osvětlení. „Stalo se to 2,5 - 3 metry před námi. Na místě, kde jsme stáli dvě minuty před tím. Byli bychom přímo v jeho cestě,“ popsala pro BBC.



„Jel pravděpodobně rychlostí kolem 65 kilometrů v hodině. Nevykazoval žádné známky toho, že by zpomaloval,“ popsala. „Nebyla to nehoda. Necítila jsem to jako nehodu.“

Německý ministr vnitra Thomas de Maiziere řekl, že okolnosti incidentu jsou pořád nejasné. „Nechci použít slovo ‚útok‘. Přesto k němu všechno ukazuje.“ Krátce před šestou hodinou ranní berlínská policie na Twitteru uvedla, že se jejich vyšetřovatelé domnívají, že byl kamion do davu na vánočním trhu nasměřován záměrně.



Spekuluje se o tom, že byl polský kamion unesen, na místě nárazu v kabině nalezen mrtvý spolujezdec polské národnosti, možná původní řidič.



K tragédii došlo u Pamětního kostela císaře Viléma..

Jedna nejmenovaná místní obyvatelka měla ve zvyku se každý stavovat na trhu po práci. „Jsem tu každý večer. Dnes poprvé jsem se musela v práci zdržet a díky tomu jsem tomu unikla,“ oddechla si.



Pravděpodobného řidiče kamionu se podařilo chytit díky úsilí jednoho ze svědků, který muže uprchnuvšího z kabiny nákladního vozu pronásledoval dva kilometry. Deníku Die Welt to řekl policista Winfrid Wenzel. „Řidič se chtěl pravděpodobně ukrýt v temnotě parku Tiergarten.“



Policie řidiče dopadla poté, co je na něj upozornil svědek běžící za ním ulicí k parku. Podle Die Welt muž podezřelý z řízení kamionu přišel do Německa jako uprchlík z Pákistánu 16. února 2016.