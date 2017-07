Češi zásobovali Švédsko amfetaminem. Laboratoř ho vyrobila 3,5 tuny

Obžalovaným je od 30 do 64 let. Všichni se prý v drogovém prostředí pohybují už dlouho. „Podstatou jejich protiprávního jednání je výroba amfetaminu, jeho vývoz a následná distribuce do Švédska,“ řekla server iRozhlas.cz dozorující státní zástupkyně Petra Pazderková. Obžaloba se týká případů z let 2013 až 2016. Dva z obžalovaných mají statut spolupracujícího obviněného.

První tuzemská laboratoř na výrobu amfetaminu byla nedaleko centra Jablonce nad Nisou, kde pachatelé dokázali získat několik desítek kilogramů drogy při jednom výrobním cyklu.

Podle policie dokázala vyprodukovat víc drogy než například v Česku mnohem známější varny pervitinu. Policisté v laboratoři nalezli 700 litrů chemikálií potřebných pro výrobu drogy a 600 litrů odpadu, který při výrobě vznikl.

Gang podle zástupců policejních sborů nejméně pět let zásoboval amfetaminem území téměř celého Švédska, zejména pak v okolí Malmö. Podle ředitele Národní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha operoval na území Švédska, České republiky a Maďarska a policejní spolupráce probíhala i mezi Německem, Bosnou a Hercegovinou nebo Chorvatskem. V Česku amfetamin nekončil téměř vůbec, protože v tuzemsku je mezi závislými oblíbenější pervitin. Naopak ve Švédsku je druhou nejběžnější drogou hned po marihuaně.