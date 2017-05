Češka si stěžovala na bezpečnostní opatření před halou. Výhrady jsou i na sítích

Svědkyně ve vysílání Radiožurnálu popsala, jak se situace v jejích očích odehrála. „Došlo k tomu, když jsme zrovna koncert opouštěli. Slyšeli jsme od protějšího východu výbuch, chvilku se nic nedělo, pak jsme ale uslyšeli křik, lidé začali panikařit, přeskakovat sedačky,“ líčila Nikola Trochtová uplynulé události.

Rovněž jako jiní lidé na sociálních sítích podotkla, že bezpečnostní prohlídky byly velmi špatné. „Prohlídka byla spíš nulová, jediné, co je zajímalo, bylo to, abychom s sebou neměli vodu,“ řekla. „Tašky nekontrolovali, ani se do nich nepodívali.“



To, co popisuje Trochtová, se vyskytlo na několika videích na sociální sítí Twitter, kde je vidět, jak prohlídka zhruba probíhala.

No idea how the bomber pulled this off. Security was extremely tight tonight. #Manchester #ManchesterAttack pic.twitter.com/SEeo6tep8c — Jimmy  (@LivingInBostonV) 23. května 2017

Při explozi na koncertě zpěvačky Ariany Grande zemřelo nejméně 22 lidí a 59 bylo zraněno. Manchesterská policie útok vyšetřuje jako teroristický čin spáchaný jediným mužem, který odpálil improvizované výbušné zařízení. Obětem vyjádřili soustrast mnozí světoví i čeští politici.