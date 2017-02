Protesty proti uprchlíkům, projevy extremistů i Zeman. Co kritizuje AI na Česku

Ve své výroční zprávě se Amnesty International věnovalo především projevům nenávisti v České republice. Jsou zde zmíněny rozsáhlé únorové demonstrace proti uprchlíkům, při nichž extremisté napadli zápalnými lahvemi centrum Klinika. „Projevy nenávisti pokračovaly i v dubnu, kdy se několik pražských podniků, které jsou členy kampaně Hate Free Zóna, stalo oběťmi pravicových extremistů. Vandalové obchody posprejovali nenávistnými vzkazy a krajně pravicovými symboly,“ uvedla organizace ve své zprávě.



Kritice se nevyhnul ani český prezident Miloš Zeman, který je známý svým negativním postojem k uprchlíkům. Podle něj představují hrozbu pro Českou republiku. Strach z uprchlíků se ale vzhledem k dalším faktům může jevit jako nedůvodný. Zpráva totiž uvádí, že ke konci roku 2016 bylo do České republiky na základě uprchlických kvót přesídleno pouze 52 uprchlíků.

Zpráva připomíná srpnový incident v Jiřetíně pod Jedlovou. Muž zde střílel do vzduchu a rasisticky urážel romské děti, které byly v Jiřetíně na letním hudebním táboře. Policie tehdy po incidentu na místo ani nedorazila a případ nebyl důkladně prošetřen. Zpráva rovněž upozorňuje, že „česká legislativa stále musí pracovat na dalších opatřeních, který by pomohla vypořádat se se škodlivými postoji vůči Romům a poskytnout dostatečné prostředky na podporu vzdělávání těch žáků, kteří to potřebují.

Česká republika ale není až takovým doupětem zla, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ve zprávě se objevily i pozitivní odezvy na události minulého roku. Jednou z nich je možnost adopce dětí homosexuálními páry, které žijí v registrovaném partnerství. Dalším pozitivním krokem je, že Česko se úmluvou zavázalo k prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Zpráva naopak kritizuje skutečnost, že platové podmínky mužů a žen jsou stále velmi rozdílné. Čeští muži berou v průměru o celých 21 % víc než ženy. „Jedná se o třetí nejvyšší rozdíl v EU,“ upozorňuje Amnesty International.

Výroční zpráva neziskové organizace se ve světovém měřítku věnovala nenávistné rétorice některých světových vůdců. Uvádí například amerického prezidenta Donalda Trumpa, maďarského premiéra Viktora Orbána, indického premiéra Naréndra Módího, tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana nebo filipínského prezidenta Rodriga Duterteho. Amnesty International označila jejich rétoriku za „démonizovanou, která odlidšťuje celé skupiny lidí.“