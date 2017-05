Odposlechy řeší policie. Babiš odmítl, že dostal živý policejní spis

Ministr Babiš odmítl, že od novináře dostal živý policejní spis, jak vyplývá z nahrávky, která se objevila v médiích. Odmítl nařčení z trestného činu. „Ty odposlechy byly ilegální, je to trestný čin. Je úplně nenormální, že pan premiér a pan Chovanec vyzývají občany, aby se seznámili s nahrávkami, které pocházejí z trestné činosti,“ komentoval na tiskové konferenci. Nahrávky jsou podle něj sestříhané a zmanipulované. „Žádný živý spis jsem nikdy nedostal. Je to sprosťárna, je to skandální.“

Chovanec v úterý novinářům před jednáním užšího vedení ČSSD řekl, že kdo se probírá živými kauzami, porušuje zákon. Nahrávkami se zabývá policie, úniky informací také Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).



Podle informací ČTK se únikem informací zabývá GIBS. „K vámi dotazované věci nebude GIBS poskytovat žádné komentáře ani uvolňovat informace,“ sdělila ČTK mluvčí inspekce Radka Sandorová. Uniklé nahrávky rozhovorů Babiše prověřuje také policie. „Mohu pouze potvrdit, že policie se v tuto chvíli zabývá uniklými nahrávkami, přičemž postupuje v souladu se zákonem a zabývá se veškerými okolnostmi celého případu,“ sdělila ČTK mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová.

Další otázkou podle Chovance je, zda Babiš s Přibilem porušili zákon, jestliže měli povinnost spáchání trestného činu ohlásit. „Ale je zjevné, že Andrej Babiš lhal. Pokud někdo přísahá na zdraví svých dětí, že nebude ovlivňovat noviny, a pak je ovlivňuje, já moc nevím, co si spolu máme ještě říct,“ uvedl Chovanec.



„Já doufám, že konají státní zástupci a policie. Za prvé to musel někdo vynést, a ten novinář (Přibil) to tam říká explicitně, že to byl někdo od ÚOOZ (Útvar pro odhalování organizovaného zločinu),“ řekl novinářům Chovanec. Odpovědné policisty je podle něj nutné najít a postavit před soud.

Porušili Babiš s Přibilem zákon?

Ministr Chovanec i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) zatím nepočítají s tím, že by se kvůli úniku ze spisu sešla Bezpečnostní rada státu. „Já jsem nedostal žádnou žádost, aby se konala. Pokud bych ji dostal, tak bych se tím zabýval,“ uvedl Sobotka. Podle Chovance by mohla rada případ probrat, ale klíčové jsou kroky orgánů činných v trestním řízení.

Nahrávka byla zveřejněna na twitterovém účtu, kde se dříve objevily už dva záznamy. Na prvním Babiš mluvil vulgárně mimo jiné o členech vlády včetně premiéra. Sobotku nazval „největší sviní“, kterou potkal. Na druhé se pak s Přibilem baví o zveřejňování kompromitujících materiálů. Babiš kvůli zveřejnění nahrávek podal trestní oznámení a označuje je za provokaci. Domnívá se, že útok na něj pochází z okolí Chovance. Sociální demokracie jakoukoli spojitost odmítá.