Česko je na pomezí epidemie chřipky. Oddálily jí svátky, urychlí jí návrat do škol

Vedoucí referenční laboratoře Martina Havlíčková tvrdí, že situace se zhorší po Novém roce, kdy se děti vrátí do škol a dospělí do zaměstnání. „Epidemie postupuje, ale trošku utlumeně díky volnu. To je tak každý rok. Epidemie má svoji dynamiku. Je tedy více než pravděpodobné, že výskyt chřipky poroste,“ očekává.



Těžší průběh onemocnění

O nástupu chřipky hovoří i epidemiolog Roman Prymula. „V tuto chvíli už chřipka v některých evropských zemích způsobuje epidemii. U nás jsme na pomezí epidemie, dala by se takto hodnotit v Olomouckém kraji. Z Moravy se vir přesouvá na západ a myslím si, že v několika málo dnech epidemická hranice bude překročena,“ řekl LN Prymula.

Česko především trápí kmen A/H3N2, který doprovází těžší průběh onemocnění. Jde o typ, proti kterému zabírá vakcína. Ani ta ale není podle Prymuly stoprocentní. „Vakcína má účinnost kolem 70 procent. U osob nad 65 let je ještě nižší. Nedá se tedy říct, že by úplně zabránila šíření chřipky,“ podotýká epidemiolog.

Podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové situace zatím nevyžaduje plošná opatření. „Jednotlivé nemocnice mohou rozhodnout o omezení návštěv dle lokálního výskytu,“ uvedla.

Ředitelka epidemiologického odboru Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina Radka Štěpánková považuje situaci v regionu za vážnou: „Nemocných přibývá i přesto, že jsou děti doma. Začátkem roku čekáme další nárůst.“

V některých nemocnicích v kraji proto hygiena nařídila jejich uzavření pro návštěvníky.