Chtěl jsem Nagano zprostředkovat synovi, říká režisér animovaného filmu

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodl natočit film o Naganu?

Točil jsem hlavně reklamy a videoklipy, ale mým snem bylo natočit celovečerní film. Dlouhou dobu jsem čekal na inspiraci. Ta přišla prostřednictvím mého syna, který si moc přál zažít Nagano. A když hledal na internetu všechny dostupné informace o turnaji století, tak mi přišlo, že by bylo skvělé odkaz Nagana odvyprávět všem dalším generacím prostřednictvím rodinného animovaného filmu.

Lidovky.cz: Proč jste si vybral udělat film loutkovou verzí?

Jedním z důvodů byla moje působnost na filmové škole ve Zlíně, kde jsem dva roky loutkaře učil počítačové animaci. Tamní ateliéry s historií Karla Zemana a Hermíny Tyrlové na mě zapůsobily. Druhým důvodem byl záměr docílit jiný typ vizuálu. Díky reálnému světlu chceme vytvářet zajímavé světelné atmosféry. I když aktuálním trendem jsou počítačem generované 3D filmy, chceme jít trochu jiným směrem. Naším vzorem je třeba nejnovější animovaný snímek Kubo a dva prsteny ze studia Laika nebo dnes již legendární Fantastický pan Lišák od Wese Andersona.

Lidovky.cz: Jak probíhá samotná příprava filmu?

Poté, co jsem ze svého okolí dostal na tento námět vesměs pozitivní ohlasy, jsem skočil do všeho po hlavě. Připravovala se synopse příběhu a poté se začal psát scénář k filmu. Dali jsme dohromady tým zkušených lidí od animace přes vizuální efekty. Vyrobila se pilotní ukázka a na ní se nastavil celý výrobní proces. Našlo se studio, které bylo schopné vyrobit loutky se speciálním animačním mechanismem.

Lidovky.cz: S celovečerním filmem jsou spojeny i velké náklady. Kde jste sehnal první finanční prostředky?

Úplně prvním investorem byla moje rodina. A to jak finančně, tak i pracovně. Jezdili se mnou do ateliéru a pomáhali mi s přípravou ukázky. Jejich víra a pozitivní energie je pro mne stále velkou inspirací. Později se přidali další spoluinvestoři, kteří pomohli posunout vývoj filmu k současného stavu projektu. Ale stále ještě nemáme kompletní výrobu filmu finančně pokrytou. Důležité zápasy o přízeň potencionálních investorů nás teprve čekají. Proto jsme nyní zvolili i kampaň na portálu HitHit, kde nás mohou lidi podpořit při vývoji a výrobě nových loutek pro film a současně se stát spolutvůrci filmu.

Lidovky.cz: Jakou částku chcete crowdfundingovou kampaní docílit?

Aktuálně chceme spustit první fázi výroby nových loutek, která je velmi finančně velmi nákladná. Například loutka pro hlavní postavy stojí okolo 200 tisíc korun. Naším cílem je vybrat milion korun a získat tím prostředky na vývoj pěti nových loutek pro hlavní postavy filmu.

Lidovky.cz: Na filmu spolupracují například s Dominikem Haškem a Jaromírem Jágrem. Jak se k filmu dostali?

Jsem moc rád, že Dominik Hašek a Jaromír Jágr projekt podporují, stali se zlatými patrony filmu. Je to pro nás obrovská čest mít v týmu takové hokejové legendy jako jsou oni. Současně bych rád uvedl na pravou míru, že oba do projektu nevkládají své finanční prostředky. Jejich investice je postavená na mediálním plnění a dalších aktivitách souvisejících s prezentací a propagací filmu. Dost často se setkávám s názorem proč celý film “nevytopí” Jarda s Hašanem. Připadá mi divné, aby investovali peníze do vlastního pomníku. “Zlatí hoši” si to již odpracovali v Naganu. Teď je řada na nás.

Lidovky.cz: Vnímáte Jaromíra Jágra jako našeho nejlepšího hokejistu?

Asi ve svém přístupu k hokeji i k samotnému životu. Hokeji podřizuje úplně vše. Díky tomu a jeho víře je dnes zaslouženě mezi nejlepšími hokejisty světa. Když jsem se poprvé s Jaromírem setkal, byl jsem překvapený jaký to je obr. Absolutně dodnes nechápu, jak mu někdo přes ten jeho obrovský zadek může atakovat hokejku, natož mu vzít puk.

Lidovky.cz: Jak sám osobně vzpomínáte na turnaj v Naganu? Jaký je váš nejoblíbenější moment?

Nagano jsem si prožíval s rodinou před televizní obrazovkou. Nejvíc mě udivila celkově sounáležitost lidí. Když jste někoho potkal na ulici, měl jste pocit, že je součástí vaší rodiny. Úžasný, na to se nedá zapomenout. A nejsilnější moment z turnaje byly pro mne jednoznačně nájezdy Česko - Kanada. Jsem moc rád, že jsem to přežil a navíc s rukama nad hlavou.