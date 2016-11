‚Chtěla jsem se schoulit k dobré knize a nikdy neopustit dům,’ přiznala Clintonová

Svou řeč ale bývalá první dáma věnovala budoucnosti Spojených států, k neúspěšné kampani završené vítězstvím jejího soka Donalda Trumpa se příliš nevracela a jeho jméno nevyslovila.



„Vím, že to není jednoduché. Vím, že minulý týden si spousta lidí kladla otázku, zda Amerika je taková, jaká jsme si mysleli. Slyšte ale, co vám řeknu: Amerika za to stojí,“ řekla Clintonová. „Je na každém z nás, aby Amerika byla lepší, silnější a spravedlivější,“ dodala.

„V minulém týdnu bylo několik chvil, kdy jsem se chtěla schoulit k dobré knize nebo být se svými psy a nikdy dům neopustit,“ přiznala bývalá první dáma.

Clintonová promluvila na výroční schůzi americké Nadace na ochranu dětí, dobročinné společnosti, kde v 70. letech začínala svou právnickou kariéru. Oproti minulosti podle agentury AP Clintonovou doprovázela jen hrstka poradců a bezpečnostní zajištění bylo slabé. V sále bylo několik volných míst.