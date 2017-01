CIA má nového šéfa. Americký senát schválil nominaci Pompea

Mike Pompeo by se měl stát šéfem hlavní zahraniční rozvědky CIA. Při svém... | foto: Reuters

WASHINGTON Americký Senát v pondělí potvrdil v druhém termínu jasnou většinou 66 ku 32 hlasům nominaci Mikea Pompea do funkce ředitele Ústřední zpravodajské služby (CIA). Uvedly to v úterý zahraniční agentury. První páteční schvalování konzervativního republikána do čela mocné agentury zablokovala opozice.

Demokratičtí senátoři v pátek protestovali proti podle nich příliš rychlému potvrzování kandidátů nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vzepřeli se zvlášť proti potvrzení Pompea do funkce ředitele CIA a požadovali, aby bylo na „prověření a diskusi“ ohledně Pompeovy nominace vyčleněno více času. Někteří zákonodárci mají podle Reuters obavy, že Pompeo může rozšířit sledování osob a umožnit tvrdé metody při výsleších.

Podívejte se, kdo patří mezi 15 nejdůležitějších lidí kolem Donalda Trumpa Pompeo podle agentury AP povede CIA v kritické době pro národní bezpečnost, kdy tradičně nestranná agentura byla vržena do politické arény. Trump se v minulých měsících rád vyjadřoval k činnosti CIA, často kriticky. Podle stanice BBC bude prvořadým úkolem Pompea vytvořit účinný vztah mezi CIA a Trumpem. Pompeo, který se hlásí k republikánskému konzervativnímu hnutí Tea Party, zasedá od roku 2011 ve Sněmovně reprezentantů USA za stát Kansas. Proslul jako kritik mezinárodní dohody s Íránem o jeho jaderném programu a v Kongresu proti ujednání hlasoval. Pompeo se také vyjadřuje tvrdě vůči Rusku. Podle něj je zcela jasné, že se Rusko snažilo ovlivnit americké prezidentské volby. Moskva vtrhla na Ukrajinu a okupuje její území, ohrožuje Evropu a „nedělá nic“, aby pomohla porazit hnutí Islámský stát, řekl Pompeo nedávno senátnímu výboru pro kontrolu zpravodajských služeb.