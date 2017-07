Čím dál tím víc Čechů si uvědomuje, že pitná voda není samozřejmost

Cíle udržitelného rozvoje Závazek o 17 bodech, který přijaly všechny členské země OSN a který chtějí do roku 2030 naplnit. Mezi nimi je boj s extrémní chudobou, zajištění toho, aby měl každý přístup ke vzdělání, zdravotní péči a pitné vodě, ale i omezení korupce. 35 % Čechů ví, o čem cíle udržitelného rozvoje jsou. Ve skupině mladých lidí mezi 18 a 24 lety je to dokonce 50 %. 66% respondentů uvádí, že hlavní díl práce na udržitelném světě leží na vládě.49 % to nechává především na mezinárodních organizacích. Spolehnutí na vládu roste u lidí s vyšším vzděláním, naopak mladí lidé do 24 let víc zdůrazňují, že zapojit se musí každý jednotlivec.