Co řekne Sobotka na Babišovo vysvětlení sporných dluhopisů? A ovlivnilo Rusko americké volby?

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) se pravděpodobně vyjádří k dopisu ministra financí Andreje Babiše (ANO) a jeho možnému odvolání. Babiš dopis s odpovědí doručil do dolní komory v pátek. Očekává, že psaní, ve kterém podle svého názoru všechny pochybnosti kolem jednokorunových dluhopisů či svých majetkových poměrů vysvětlil, Sobotkovi stačit nebude. Sobotka o víkendu zopakoval, že se k dopisu i celé situaci vyjádří příští týden. Měl tak ale udělat do konce dubna.

Společnost ČSAD Střední Čechy ukončí provoz šesti dálkových autobusových linek do Krkonoš. Nevyjedou tak spoje z Prahy do Špindlerova Mlýna, Rokytnice nad Jizerou, Harrachova a Pece pod Sněžkou.



Sněmovní volební výbor vybere kandidáty pro volbu tří členů Rady České televize a tří členů Rady Českého rozhlasu. Projedná také zprávy o činnosti obou veřejnoprávních médií za loňský rok. Před několika dny byl novým generálním ředitelem České televize zvolen její stávající šéf ČT Petr Dvořák. Ve funkci je od roku 2011.



Do funkce nastoupí nový ředitel Budějovického Budvaru Petr Dvořák. Ten nahradí Jiřího Bočka. Marketingový odborník Dvořák sedm let řídil z Londýna mezinárodní aktivity značky Pilsner Urquell.

Výbor Sněmovny reprezentantů pro dopravu si předvolal výkonného ředitele letecké společnosti United Airlines Oscara Munoze. Chce ale mluvit i s představiteli konkurenčních aerolinek American Airlines, Alaska Airlines a Southwest Airlines, aby s nimi projednal možnosti zlepšení podmínek amerických pasažérů. Slyšení se koná v návaznosti na incident, kdy společnost United Airlines nechala násilím vyvést z přeplněného letu cestujícího s platnou letenkou.





Výbor Sněmovny reprezentantů pro tajné služby má na uzavřeném jednání o údajném ruském vměšování do amerických voleb vyslechnout šéfy FBI a NSA Jamese Comeyho a Mikea Rogerse. Loni v prosinci se objevily informace, že americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) dospěla k závěru, že Rusko zasahovalo do letošních prezidentských voleb v USA s cílem pomoci Donaldu Trumpovi dostat se do Bílého domu.

Budeme také sledovat setkání dvou nejvlivnějších politiků Evropy, ruského prezidenta Vladimira Putina a německé kancléřky Angely Merkelové.



Ve světě ekonomie se očekávají informace o výsledcích hospodaření největších světových firem, jako je britská ropná společnost BP, počítačový Apple, mediální skupina 21st Century Fox nebo největší světová farmaceutická společnost Pfizer.



Začne soud se zástupci médií, která v roce 2012 publikovala snímky částečně odhalené vévodkyně z Cambridge (Kate Middletonové). Jsou obžalováni z porušení práva na soukromí. Právník královské rodiny přirovnal otištění snímků manželky prince Williama k „osudné štvanici“ na princeznu Dianu. Po francouzském časopise Closer fotky Kate „nahoře bez“ otiskl i Berlusconiho magazín Chi a bulvár Irish Daily News, jehož odvolaný šéfredaktor se hájil tím, že Kate je celebrita jako každá jiná.