Co čeká USA, pokud Trump splní sliby? Prvních 100 dní v prezidentském křesle

Trump připravil „Smlouvu s americkým lidem“, která začne platit hned od jeho prvního dne v prezidentském úřadu. Do detailu popsal čtyřiadvacetihodinový program, v němž si dal za úkol zahladit stopy po Obamově prezidentování a nastavit Spojené státy na protekcionistickou a národní kolej.

Imigrace

Trumpova protiimigirantská rétorika výrazně formovala jeho prezidentskou kampaň. Sice ji nakonec formuloval opatrně, přesto jeho návrhy zůstávájí kontroverzní. Tiše upustil od své výzvy poslat zpět všechny imigranty, kteří přisli do Spojených států s nekompletními dokumenty. Tento krok se zdá spíše nemožný, protože Spojené státy si nemohou dovolit odehnat tolik lidí z pracovního trhu. Zásadně by to poškodilo americkou ekonomiku, varovali experti.



Místo toho by okamžitě zahájil deportaci všech imigrantů, kteří mají jakékoliv trestní záznamy. Nedávné studie prokázaly, že takovýchto lidí je ve státech méně než 168 tisíc. Přesto Donald Trump dle svých kalkulací mluví o přibližně dvou milionech „kriminálníků“. Týká se to i lidí, kteří měli menší konflikt se zákonem, jako je například překročení povolené rychlosti.

Trump chce také potlačit imigrace z regionů s velkou aktivitou teroristických skupin, jelikož podle něj nelze všechny imigranty bezpečně prověřit. Ačkoliv se zdá toto vymezení jako vágní, rozhodně by to mělo týkat Sýrie. Trump prohlásil, že vláda neví, jaké uprchlíky si pouští do země, i přesto, že jsou prověřováni dva roky dopředu před vstupem do Států.

Namítá ale, že by se tento postup neděl hned od prvního dne jeho prezidentování. Nicméně snažil by se přimět americkou legislavitu, aby postavila zeď podél jižní hranice s Mexikem, která by měla stát 10 až 12 milard dolarů (v přepočtu zhruba 244 až 292 miliard korun). Nevysvětlil ale, jak přesně by to probíhalo.

Reforma Washingtonu

Donald Trump slíbil, že si posvítí na politické hospodaření Washingtonu s penězmi. Jeden z jeho oblíbených bodů kampaně bylo, že se pokusí omezit korupční vliv různých zájmových skupin.

Svým proslovem v Gettysburgu, na místě, kde v roce 1863 Abraham Lincoln pronesl svou slavnou řeč ke spojeným Američanům, se Trump pokusil o nápodobu tohoto legendární vůdce a slíbil, že obnoví vládu, tzv. vládu od lidí, lidmi, pro lidi.

Jeho jednodenní reformy by zahrnovaly i dodatek k ústavě, kde by všichni členové Kongresu podléhali po odchodu z práce určitému časovému omezení. Pětiletý zákaz by se týkal i Bílého domu a úředníků z Kongresu, kteří se stávají lobbisty po té, co opustí vládní sektor.

Ve snaze zmenšit velikost vlády, volá Trump po „zmrazení“ všech federálních zaměstnanců. Omezí jejich pracovní sílu tím, že sníží stavy (netýká se to armády, veřejné bezpečenosti a veřejného zdraví).

Obchod

Trumpovo prezidentování by se mohlo odklonit od tradičního republikánského postoje k volnému obchodu, protože by se řídil ochránářskou politikou a zavřel by americké hranice.Okamžitě by oznámil svůj záměr o znovuprojednání smlouvy NAFTA s Kanadou a Mexikem. Ukončil by také účast v kontroverzní smlouvě 12 států o Transatlantické spolupráci. Pakt usiluje o prohloubení ekonomických vazeb mezi národy, snížit sazby a podpořit růst obchodu. Kritici argumentují, že to ale zintezivní soutěžení pracovní síly mezi státy.

Zahraniční politka

Donald Trump řekl, že jakožto prezident by negarantoval ochranu spřáteleným zemím z NATO, které by byly napadeny. V rozhovoru těsně před republikánskou dohodou Trump řekl, že Amerika by pomohla jedině té zemi, které by naplnila své povinnosti vůči alianci.

Stalo se tak poprvé, co kandidát na amerického prezidenta v období po 2. světové válce navrhoval zavést podmínky pro klíčové spojence ohledně americké obrany. V rámci obhajování svého ultra pohledu na svět, tzv. America first (Amerika na prvním místě), pohrozil Trump, že stáhne americké vojáky z Evropy a Asie, jestli nebudou alianční partneři schopní platit více za americkou ochranu.

Trump udělal obrat o stoosmdesát stupňů v případě klíčových záležitostí týkajících se Sýrie. Nedávno naznačil, že vidí diktátora země, Bašára Asada, jako menší zlo ve srovnání s americkými povstaleckými skupinami, z nichž některé mají islamistické sklony. Slíbil, že vybombarduje jednotky islámského státu v Iráku a Levantě.

Energetika a rozvoj

Donald Trump má v plánu zrušit podporu programů o klimatických změnách OSN v řádech miliardy dolarů. Není to vývoj, který by potěšil environmentalisty. Také řekl, že bude přesouvat velké množství peněz na infrastrukturní projekty. „Budeme budovat naše města, nemocnice, tunely, dálnice. Naše infrastruktura se stane nejlepší na světě,“ řekl i v prvním projevu po ohlášení vítězství. Slíbil také, že zruší omezení frakování a podpoří těžbu ropy a zemního plynu.

Jedním z konkrétních příkladů je výstavba ropovodu Keystone, proti němuž dlouho bojovali aktivisté a nakonec přesvědčili Obamu, aby zastavil tento projekt, který měl údajně potenciál zničit některé přírodní ekosystémy ve státech, kterými měl procházet, například v Nebrasce.

Vymazání Baracka Obamy z dějepisných knih

Jedním z prvních kroků Trumpa budou snahy vymazat vše, co dokázal předchozí prezident Barack Obama za svá dvě volební období. Doslova řekl, že „zruší všechna exekutivní rozhodnutí a memoranda, jež vydal Barack Obama“.

Podle Trumpova poradce Stephena Moorea je takových rozhodnutí minimálně 25 a cílem jeho administrativy bude smazat všechny Obamovy projekty v čele s Obamacare, systémem, který zavedl pojištění pro téměř 13 milionů lidí, kteří by si jinak nemohli dovolit lékařskou pomoc. Trumpovou alternativou mají být „Účty zdravotního spoření“, jejichž systém by dal větší pravomoci jednotlivým státním legislativám v administrativě zdravotního pojištění. Podle kritiků ale nikdy neřekl, jakým konkrétním způsobem Obamův systém nahradí.

Rodinné právo

Trump slibuje 6 týdnů mateřské dovolené a vrátit rodinám útratu za hlídání dětí ve formě odečtu z daní rodinám, které vydělávají méně než 500 000 dolarů. Nedotkne se rozpočtu federálních zdravotních programů Medicare (pro seniory) a Medicaid (pro sociálně slabší popoulaci), ale chce zrušit Obamacare, americké sociální pojištění.

Vzdělávání

Chce se vrátit ke Common Core (společný základní program pro Spojené státy), který byl vytvořený Barackem Obamou v roce 2010 pro děti mladší 12ti let věku. Podle něj, vzdělávání musí být lokálního charakteru. Slibuje abvsolutní svobodnou volbu (základní školy státní nebo soukromé, domácí výuka...). Avšak nepodporuje vysoškolské vzdělávání zdarma.

Střelné zbraně

Podporuje právo použití zbraně na osobní ochranu. Vyhrazuje se ale proti povinnosti ověřování identity dřívějšího majitele majitelem novým.