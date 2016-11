Smrt umělce byla „náhlá, neočekávaná a pokojná“, řekl jeho manažer Robert Kory. Cohenova rodina minulý týden příčinu úmrtí neuvedla.



Cohen zemřel 7. listopadu, ale rodina jeho úmrtí zveřejnila až o tři dny později. V té době byl už umělec i pohřbený. Po tradičním židovském smutečním obřadu spočinul po boku svých rodičů a prarodičů.

„Za přítomnosti nejbližších členů rodiny a několika celoživotních přátel byl pohřben do země v prosté borovicové rakvi vedle své matky a svého otce,“ uvedl Cohenův syn Adam minulý týden.

V nadcházejících dnech by se měla uskutečnit ještě vzpomínková akce v Los Angeles, kde Kanaďan dlouhodobě žil.

Cohen byl vedle Boba Dylana či Paula Simona jedním z písničkářů, jejichž sláva se zrodila v uvolněných 60. letech minulého století, a ovlivnil hned několik generací. Za to si vysloužil mimo jiné přijetí do rokenrolové síně slávy a udělení nejvyššího kanadského civilního řádu.

V hudebním světě prorazil, až když se v roce 1966 přestěhoval z Kanady do New Yorku. První studiové album vydal v roce 1967 pod názvem Songs of Leonard Cohen, poslední nahrávka You Want It Darker mu vyšla letos v říjnu, tedy o téměř půl století později. Kromě toho má Cohen na kontě osm koncertních alb a pět kompilací.