Corbyn překazil Mayové plány ziskem mladých voličů. I díky rapperským hvězdám

Poté, co premiérka Mayová vyhlásila předčasné volby, neměly britské politické strany příliš mnoho času na vymýšlení strategie pro kampaň. Labouristé v čele s osmašedesátiletým Corbynem však vsadili na útok na sociální sítě, které jsou doménou především mladé generace, a snažili se tam maximalizovat svůj dosah.

A vyplatilo se jim to. Nejen, že byla největší volební účast za posledních dvacet let, téměř sedmdesát procent, toto číslo kopírovala i účast voličů do 24 let. V roce 2015 přitom přišlo k volbám pouhých 45 procent z nich. Tentokrát však z více než milionu nových voličů přišly k urnám dvě třetiny.

Jak si všiml britský server The Independent, labouristé dokázali obracet vůli voličstva ve svůj prospěch především v takových obvodech, kde se od voleb v roce 2015 zvýšila účast o více než 5 procentních bodů. To naznačuje, že se na jejich úspěších podíleli i prvovoliči. Ačkoliv nebyly jejich hlasy natolik silné, aby Corbynovi přinesly volební vítězství, pomohly mu významně stáhnout ztrátu a znemožnit Mayové zisk většiny.

Podle dosavadních výsledků měli labouristé vyšší podíl hlasů v univerzitních městech jako Oxford, Cabridge nebo Sheffield a vůbec v obvodech s velkým počtem mladých voličů. Podle Národní unie studentů (NUS) byla účast mladých lidí podstatně vyšší než v posledních třech volbách. „Studentští voliči hráli úlohu v klíčových obvodech, kde byly síly vyrovnané,“ řekla předsedkyně NUS Malia Bouattiaová.



„Všichni jsme podceňovali sílu mladé generace. Pan Corbyn tomu naštěstí rozuměl,“ řekl Independentu nový poslanec za labouristy Vince Cable, který dokázal v Twickenhamu na jihozápadě Londýna uzmout místo konzervativci, který jej vystřídal před dvěma lety.

Jedním z nástrojů, které podle deníku The Times používala Corbynova podpůrná skupina zvaná Momentum, byla stránka nazvaná My Nearest Marginal. Ta zájemcům vyhledala podle jejich adresy nejbližší obvod, který patřil do kategorie těch, kde se očekávaly nejtěsnější výsledky. Aktivizovala následně seznam předvolebních mítinků, na kterých mohli lidé participovat v blízkém okolí a pomoct tak přesvědčit nerozhodnuté voliče. Web takovým způsobem před volbami využilo více než 70 tisíc lidí.

Inspiraci Corbynovi lidé získali od podporovatelů bývalého prezidentského kandidáta v USA Bernieho Sanderse. Někteří z nich dokonce cestovali do Británie, aby pomohli s předvolební kampaní. „Trénuji lidi, aby mluvili o tom, proč tu jsou. Že dobrý způsob přesvědčování je použitím emocí a empatie,“ uvedl pro londýnský deník Jeremy Parkin, který pracoval v Sandersově týmu.

'Kámoš Corbyn'

Esem v rukávu však podle britských médií byla Corbynova sázka na spojení s rapperskými hvězdami britského podžánru zvaného grime. Ihned po oznámení termínu voleb se začaly vyjadřovat na jeho podporu. Rapper JME na svém Twitteru se 700 tisíci sledujícími lidi nabádal, aby šli volit, s Corbynem se pak také potkal tváří v tvář.

Na Instagramu lídra labouristů podpořil rapper a televizní moderátor Professor Green, na stránkách listu The Guardian se pochvalně o „kámošovi“ Corbynovi vyjádřil i další hudebník Akala. Ačkoliv se může zdát podpora osmašedesátiletého abstinenta a vegeteriána ze strany hvězd nepravděpodobná, jejich původ v chudých částech Anglie a sociální politika labouristů jim zřejmě imponuje.

„Cítím, že chápe, čím si procházejí menšiny, lidé bez domova a dělnická třída,“ dodal slova podpory i jeden z nejoblíbenějších britských interpretů tohoto roku Stormzy. A zároveň tak nejspíše přesvědčil i některé z mladých a nerozhodnutých lidí.

Mladé voliče podle Independentu neodradilo ani to, že na mnoha místech měli v hlasovacích místnostech neaktualizované seznamy registrovaných voličů. V Newcastleu tak například v jedné z volebních místností nemohli mladí volit vůbec, nedaleko odtud na univerzitě Keele se to studentům povedlo až po zjištění chyby komisí a urgování na Facebooku, aby zkusili volit znovu.