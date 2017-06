ČSSD hraje o svého šéfa. Spekuluje se o ‚provizorním‘ předsedovi strany

Minimálně dvě příležitosti na přepřažení v šéfovské židli už sociální demokracie vyčerpala. Prvním momentem, kdy strana mohla vystřídat svého sice úspěšného premiéra, leč nevýrazného předsedu strany Bohuslava Sobotku, byl březnový sjezd. Tehdy ale předsedu nikdo na souboj nevyzval. Druhou příležitostí byla vládní krize v průběhu května.



Sobotka však turbulentní období ustál a navzdory přáním prezidenta Miloše Zemana z vlády vypudil ministra financí Andreje Babiše (ANO). Když už to vypadalo, že se Sobotka a jeho strana nadechli k vzestupu, uhodila „morová rána“ v podobě předvolebních průzkumů. Ten poslední od agentury Kantar TNS sociální demokraty srazil až na čtvrté místo s potenciálním ziskem 10 procent.

V Lidovém domě nastala panika – nejen kvůli průzkumům, ale i kvůli nespokojenosti řady straníků s dosavadním průběhem předvolební kampaně. V kuloárech se proto opět začalo hovořit o stažení Sobotky z pozice volebního lídra.

V pátek se objevila spekulace, že místo premiéra by se měl stát tváří strany pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Místopředseda ČSSD takové úvahy popřel. „Máme jasně rozdělené role a já v tuto chvíli nevím nic o tom, že by to mělo být jinak,“ řekl serveru Novinky.cz. Statutární místopředseda strany Milan Chovanec pak informace označil za drby.

LN však hovořily s pěti zdroji blízkými vedení strany, podle nichž spekulace o výměně Sobotky za Zaorálka nestojí na vodě. „Téma se otevřelo ve čtvrtek v nejužším vedení. Mohlo by to být tak, že Sobotka dovládne jako premiér, lídrem do voleb by byl ale Zaorálek,“ řekl LN vlivný pražský sociální demokrat. „Nakopl ho sjezd, kde získal nejvíc hlasů. Luboš měl vždycky ambice,“ uvedl pod příslibem anonymity podnikatel blízký vedení strany.

Na jednu stranu by se sázka na Zaorálka jevila jako logická. Ministr zahraničí je ze současné ČSSD nejkvalitnějším rétorem. Umí strhnout pozornost a vyvolat v lidech emoce. Ve vysoké politice se pohybuje přes 25 let a ve straně má podporu. Na březnovém sjezdu získal nejvíce hlasů od delegátů. Právě tento úspěch mu podle zdrojů LN vliv krev do žil.

Zaorálkovou výhodou je i to, že na rozdíl od Sobotky se umí domluvit s prezidentem Milošem Zemanem. Když propukla v květnu vládní krize, Zeman uvedl Zaorálka jako jednoho z kandidátů na nového premiéra. Hovořilo se o tom, že Zaorálek by o funkci zájem měl, ve straně však neměl sílu záměr prosadit.

Pak je tu však několik „ale“. LN narazily na názor, že spekulace o vystřídání Sobotky Zaorálkem je spíše přáním Zaorálkova poradce a zákulisního hráče Petra Kovaříka. „Vypadá to jako Kovaříkova akce. V tuhle chvíli ale není střídání na pořadu dne,“ dodal anonymní pražský zdroj. Kovařík na dotaz LN, zda Zaorálkovi pomáhá s vyjednáváním podpory, uvedl, že o tom nic neví.

Hradní linka

Složitá by byla i praktická otázka celé akce. Sobotka by musel odstoupit z čela strany dobrovolně, respektive nejužší vedení by svého předsedu muselo přesvědčit, aby takový krok sám učinil. Stranu by pak mohl z pozice statutárního místopředsedy řídit ministr vnitra Chovanec. Ten však patří ke klíčovým Sobotkovým spojencům a podle informací LN je jejich spojení nadále pevné.

Asi jediný způsob, jak by Zaorálek na svou stranu ministra vnitra mohl získat, je skrze hradní linku. Ministr zahraničí se totiž objevil na seznamu možných kandidátů ČSSD na prezidenta. Pro Zemana by byl konkurencí. Hlavě státu by se tedy vyplatilo, kdyby se Zaorálek raději soustředil na parlament než na Hrad. A jak známo, Chovanec má k „hradním pánům“ blízko. Tudy by se mohla vést případná jednání.