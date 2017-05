220 tisíc pro primáře? Platy se budou snižovat, chystá průvan ve špitálech Čunek

MAFRA Hranice deseti procent voličů pro vstup do sněmovny? U někoho to vzbuzuje... | foto: Michal Růžička

ZLÍN/PRAHA Na revoluci v platech by se měli připravit zaměstnanci čtveřice nemocnic v majetku Zlínského kraje. Průvan v příjmech primářů, doktorů a zdravotnického personálu ohlásil hejtman Jiří Čunek, jemuž se nepozdávají dramatické rozdíly v platech vedoucích lékařů. Někde se částky liší až o 175 tisíc korun za měsíc. Na změnách by mohli vydělat právě zdravotníci, zavést do příjmů pořádek hodlá Čunek ještě letos.