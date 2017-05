Další nahrávka. Načasoval bych to před socanský sněm, říká Babiš novináři o kauze Beretta

Kauza Beretta Protimafiánský útvar (ÚOOZ) zatkl v květnu roku 2016 v kauze Beretta šéfa odboru korupce protikorupční policie (ÚOKFK) Radka Holuba při předávce důvěrných informací z policejních databází soukromému detektivovi Igoru Gáboríkovi. Zároveň proběhla domovní prohlídka u žalobkyně Dagmar Máchové a detektivové si přišli i pro celníka Pavla Šímu. Postupně začalo prosakovat, o jak vážný případ jde. Podle vyšetřovatelů totiž ve zmíněné skupině osob existoval systém na vynášení informací z trestních spisů a výrobu kompromitujících materiálů. Pracují rovněž s podezřením, že ve hře byly peníze. Následně po květnovém zátahu policejní vedení oznámilo, že dojde k reorganizaci a protimafiánský útvar (ÚOOZ) se v rámci Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) sloučí s protikorupčním útvarem (ÚOKFK). Robert Šlachta, bývalý šéf ÚOOZ, podal výpověď (nyní pracuje jako náměstek u celní správy) a hovořil o tom, že reorganizace byla odpovědí na kauzu Beretta a že jejím cílem bylo ÚOOZ umlčet. VÍCE ČTĚTE ZDE:

Nahrávka se ale tentokrát objevila nejdříve na serveru Seznam Zprávy. Novinář Babišovi referuje o citlivé kauze Beretta, která se týká úniků informací z policie a figuruje v ní šéf odboru korupce bývalé protikorupční policie Radek Holub či soukromý detektiv Igor Gáborík (viz box).

Přibil na sociálních sítích přiznal kontakty s Babišem, více ale nechtěl záležitost komentovat, Babiš označuje Přibilovi návštěvy za provokaci. Na Facebooku v neděli šéf hnutí ANO napsal, že scházet se s novinářem byla chyba. „Jasně. Teď budou mít nabito. Pomohl jsem jim. Udělal jsem chybu. Konečně jsem si ty nahrávky poslechl, a i když jsem přesvědčený, že jsem nikoho neúkoloval, přiznávám, neměl jsem se s tím novinářem vůbec scházet. Byla to předem zorganizovaná provokace. Podělal jsem to,“ napsal Babiš.

Pro server iDnes.cz Babiš dodal: „Já už k tomu řekl vše. Evidentně jsem se stal obětí cílené provokace nastrčeného agenta, který mě měl kompromitovat. Teď vypouští na veřejnost sestříhané nahrávky, kde jsem ale i tak velmi pasivní,“ sdělil Babiš.

Novinář Přibil na nejnovější (třetí) nahrávce Babišovi referuje o advokátovi Karlu Muzikářovi. Jak LN informovaly v říjnu roku 2016, na advokáta vzniklo loni v květnu „kompro“, které vyrobil někdejší šéf oddělení korupce na protikorupční policii Radek Holub. Cílem bylo poškodit Muzikáře před klienty. Právník totiž zastupuje České dráhy v nanejvýš citlivém miliardovém sporu mezi státním podnikem a plzeňskou strojírnou Škoda Transportation. EXKLUZIVNÍ TEXT O PŘÍPADU SI PŘEČTĚTE ZDE:

„(Muzikář) Je přesvědčený, že Holub spolupracuje s (Radkem) Pokorným (vlivný advokát, místopředseda rozhodčího soudu a přítel premiéra Bohuslava Sobotky - pozn. red.) a de fakto ho obalamutili, protože mu slibovali trestní spis, k tomu nedošlo,“ říká Přibil.



Dále vykládá o Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) a o výpovědi Dušana Brunclíka, bývalého náměstka GIBS, který z inspekce odešel v roce 2014. Vedení inspekce ho podezíralo, že vynášel informace a opakovaně ho vyslýchalo.

„Teď sháním veškerý záznamy z ÚOOZ (bývalý protimafiánksý policejní útvar, dnes součást Národní centrály proti organizovanému zločinu - pozn. red.) ohledně Beretty, sehnal jsem výslechy, tady je výpověď Brunclíka, je tam všechno o tom, jak odvolali (Ivana) Bílka (bývalý šéf GIBS - poz. red.), instalovali (Michala) Murína (současný šéf GIBS, Murín byl letos v únoru v kauze Beretta vyslýchán, znal se totiž s obviněným Gáboríkem - pozn. red.). V novinách jsem to radši nerozebíral, chtěl jsem se zeptat...“ říká Přibil Babišovi a materiály mu nechává s tím, že je má okopírované. „Je to citlivý. To jsem se chtěl poradit, jestli to můžeme publikovat.“

„A tohleto je vlastně proti komu?“ ptá se Babiš na nahrávce, o níž opět není jasné, kdo ji pořídil a zveřejnil. „Především proti sociálním demokratům a proti ODS,“ odpovídá Přibil.

„Jako já bych to nechal, načasoval bych to někdy před ten jejich sněm socanský. A něco před volbama,“ přemítá Babiš před novinářem.

Co je skupina Juliuse Šumana Na internetu zveřejňuje nahrávky anonym, který se skrývá za identitou Skupina Juliuse Šumana. Julius Šuman byl podle slovenských badatelů řídícím důstojníkem agenta Bureše, což měl být Babiš. Babiš spolupráci s StB popírá, vyhrál na Slovensku i soud. Anonym už zveřejnil tři nahrávky, na té první mluví Babiš vulgárně o politických soupeřích, daleko větší rozruch způsobila druhá nahrávka, na níž se Babiš domlouvá s novinářem Přibilem o materiálech proti sociální demokracii - VÍCE ZDE. Anonym slibuje další nahrávky. „Andrej Babiš má na každého složku. My máme složku na Andreje Babiše. Jsme Skupina Juliuse Šumana, která v anonymitě sbírá informace o AB,“ píše se na twitterovém účtu.



Přibila po druhé zveřejněné nahrávce, na níž se s Babišem domlouval, kdy by měl vyjít jaký materiál proti ministrům za ČSSD Miloslavu Ludvíkovi a Milanu Chovancovi, vyhodila redakce Mladé Fronty Dnes (stejně jako Lidové noviny a server Lidovky.cz spadá pod vydavatelství Mafra - poz. red.). Redaktoři MfD vydali prohlášení, v němž odmítají, že by kdokoli ovlivňoval, jaké materiály v listu vyjdou, a napsali, že ministr financí Babiš (do února vlastník Agrofertu a tím i vydavatelství Mafra) lhal, když opakovaně ubezpečoval, že se nebude snažit ovlivňovat chod médií, který skrze Agrofert vlastnil.

Na nynější nahrávce Přibil Babišovi nabízí, že je schopný, aby materiály vyšly i jinde. „Otázka je taky, to jsem schopnej zařídit, aby nás nekritizovali všichni, když se to objeví v MfD, jsem schopen to poskytnout i jinam, třeba v Právu, když jsem tam deset let dělal,“ vysvětluje na záznamu Přibil. „To záleží, to bych se dohod s Frantou Nachtigallem (současným ředitelem strategického rozvoje MAFRA - pozn. red.)“.

Na závěr nahrávky se ještě Přibil zajímá o osud Roberta Šlachty, bývalého šéfa ÚOOZ a nynějšího náměstka pátracího odboru Celní správy ČR. „Akorát tyhlety zdroje, to jsou bejvalý policajti, vyzvídaj, nevím, jak jim odpovědět, jestli bude Šlachta v budoucnu ministrem, říkám, že tohle netuším, že on sám se dříve vyjádřil, že nemá policejní ambice,“ nadhazuje Přibil. „Šlachta mi vzkázal, že by chtěl být policejní prezident,“ odpovídá Babiš.