Designéři Olgoj Chorchoj se chystají na cukrárnu, jsou věrní sklu

Froněk s Němečkem působí několik let jako výtvarní ředitelé firmy Bomma, která se podle nich etablovala na poli nápojového skla a doplňků, v poslední době se věnuje také svítidlům a lifestylovým objektům. „To je určitě něco, co nás čeká v blízké budoucnosti - ty kolekce rozšiřovat a vypiplávat s dalšími designéry a architekty, aby se z toho stala skutečně evropská nebo světová firma,“ řekl Froněk.



Olgoj Chorchoj Olgoj Chorchoj je držitelem řady prestižních ocenění, včetně titulu Grand designér roku 2010. Studio sklízelo úspěchy také v německé soutěži Red Dot Award 2016, a to za nože Pocket pro firmu Mikov a svítidla TIM pro firmu Bomma, obojí již ověnčené cenou Czech Grand Design.

Studio Olgoj Chorchoj kromě produktového designu dostává také architektonické zakázky na vily, byty, restaurace, interiéry. „Teď máme zajímavou zakázku na takovou speciální cukrárnu v centru Prahy, to je něco, na co se těšíme,“ doplnil Froněk.



Spolu s retrospektivní výstavou vznikl soupis díla Olgoj Chorchoj, vychází obsáhlá publikace na hraně katalogu a monografie. Oba designéři sice do podoby expozice mluvili, ovšem hlavní podíl měli kurátoři. „Kurátor to vidí zvenku, často přesněji, vůči výstavě funkčněji, než to vidíme my,“ míní Němeček.

Ani retrospektiva, ani nová kniha však nezahrnuje vše, například kresebné návrhy. „Používáme poměrně tradiční techniky při navrhování, opravdu kreslíme věci, a vlastně ty návrhy jsme nikde moc neukazovali,“ řekl Froněk s tím, že možná přijde čas sáhnout do archivu. Zmínil také pár kusů nábytku, které se „rozběhly po světě“ a v Česku nejsou v žádných sbírkách. „Možná vyrobíme nějaké repliky,“ naznačil Froněk další plány.