Desítky tisíc vojáků, na Rusko a Bělorusko zaútočí tři ‚země‘. Chování Rusů vyvolává obavy, říká expert

PRAHA Ve čtvrtek začíná vojenské cvičení armád Ruska a Běloruska, které má být podle zahraničních médií největším v historii. V Polsku i pobaltských státech vyvolává velké obavy. Podle Jana Šíra z Univerzity Karlovy Rusové v minulosti pod zástěrkou cvičení vyvolali reálné konflikty. Tentokrát prý nejvíce hrozí, že Rusové zůstanou v Bělorusku nadobro.

Lidovky.cz: Co v tuto chvíli víme o plánovaném vojenském cvičení armád Ruské federace a Běloruska nazvaném Západ 2017?

Víme pouze to, co bylo oficiálně oznámeno zástupci obou generálních štábů v létě. Zveřejněna byla hlavní legenda, pod kterou budou cvičení probíhat. Podle ní má dojít k útoku koalice tří nepřátelských států ze západu z fiktivní země Vejšnorie, Vesbarie a Lubenie proti ruskému a běloruskému štábu.

Mělo by se jednat o scénář, který obsahuje určité prvky hybridního válčení, vyhrocení sociálních, náboženských a politických rozporů. Následně mělo dojít v Bělorusku o podkopání státní moci a pokusu o svržení stávající moci a následné obsazení země cizími armádami a okupaci běloruského území. Bělorusko se mělo poté obrátit na pomoc k Rusku.

Jan Šír Jan Šír působí na katedře ruských a východoevropských studií, Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Zabývá se bezpečnostním, politickým a energetickým vývojem nástupnických států bývalého Sovětského svazu.

Lidovky.cz: V čem vy vidíte hrozbu tohoto cvičení?

Já necítím obavu toho, že by Rusové z Běloruska napadli Pobaltí, nebo Ukrajinu, nemám strach z toho, že by Rusové pod rouškou Západu způsobili v Gruzii, ale popravdě mám velkou obavu, že Rusové z Běloruska neodejdou a mohou si vybudovat nějaké centrum s vojenskou podporou, které bude zdrojem permanentní nestability v okolních státech. Myslím si, že výsledkem tohoto cvičení může být posílení pozice Ruska v Bělorusku, což povede k další nestabilitě v celém regionu.

Lidovky.cz: Kolik se podle oficiálních dokumentů očekává personálu?

Oficiálně Rusové svorně s Bělorusy tvrdí, že ten počet by měl zůstat pod hladinou třinácti tisíc, kterou definuje vídeňský dokument OBSE. Pokud by tuto hranici překročili, museli by pozvat mezinárodní pozorovatele. Nicméně Rusko v minulosti hlásilo cvičení o stejném počtu, kterého se nakonec zúčastnilo několikanásobně více vojáků. Existuje tedy předpoklad, že půjde o desítky tisíc.

Lidovky.cz: Podle deníku the Guardian se má jednat až o 100 tisíc vojáků. Jak je možné, že Rusové s Bělorusy mohou pořádat takto velká cvičení bez účasti pozorovatelů?

Možné to bohužel je a mohou to tak dělat, protože jim v tom nikdo nebrání. Je to součást ruského chování, které vyvolává velké obavy, protože zde pozorujeme v posledních letech velice patrnou tendenci k nerespektování mezinárodního práva a samozřejmě je to součást tzv. maskirovky, tedy matení protivníků ohledně složení a záměrů reálných operací, což je mimořádně důležitý prvek ruského válčení. V minulých letech právě pod zástěrkou vojenského cvičení došlo k reálným vojenským operacím.

Západ 2017 Podle oficiálních údajů z Ruska do Běloruska přijede 2 500 vojáků a přidají se ke třem tisícovkám těch, kteří jsou na ruských vojenských základnách v Bělorusku trvale. Domácích Bělorusů bude 7 200. K dispozici budou mít 680 kusů těžké vojenské techniky včetně 250 tanků, a také 70 letadel a vrtulníků.

Lidovky.cz: Jaké například?

Třeba souběžně s okupací Krymu Rusko provedlo neplánované vojenské cvičení po celém perimetru ukrajinských hranic, nebo například cvičení Kavkaz 2008, které sloužilo jako příležitost pro Rusko, aby v oblasti nechalo velká uskupení vojsk, která ani ne dva týdny poté byla zapojená do invaze proti Gruzii.

Lidovky.cz: Můžeme očekávat, že by Rusové zanechali nějaké uskupení vojsk v Bělorusku?

Je to jedna z těch velkých obav, které se vztahují k tomu nadcházejícímu cvičení. Samozřejmě pokud budete mít v Bělorusku velké vojenské uskupení v řádu desítek tisíc vojáků, tak to samozřejmě Rusku skýtá dostatečný nástroj nátlaku na okolní státy, ale i na Bělorusko jako takové.

Lidovky.cz: V čem přesně?

Součástí toho scénáře je jedna problémová věc, že ta virtuální Vejšnorie má být utvořená z těch severozápadních oblastí Běloruska, které se i od zbytku země odlišují etnicky, jazykově i nábožensky.

To může připomínat i začátek nějaké informační operace, pomocí které se do podvědomí obyvatel pouští signál, že na území státu spřáteleného s Ruskem existuje nějaká cizí síla, která může mít nepřátelské úmysly vůči Rusku. To pak může Kreml využít pro nějakou akci proti domnělému nepříteli.

Lidovky.cz: Mohou vůbec být v tuto chvíli přítomní pozorovatelé?

Rusové to udělali šalamounsky v této oblasti protichůdných signálů v médiích. Některé pozorovatele pozvali, ale je omezen jejich počet a jejich pravomoci. Například nemohou mluvit s vojáky a nemohou se volně pohybovat. Jsou tam trochu se svázanýma rukama. Zároveň to Rusům pomáhá, protože mohou říct, že jsou transparentní.

Lidovky.cz: Je to cvičení srovnatelné se cvičením Zapad 2013?

To samozřejmě teprve uvidíme, ale v současnosti to vypadá, že Zapad 2017 bude větší, co se týče počtu vojáků, co se týče techniky a vybavení. Nicméně vidíme, tendenci v posledních letech k navyšování velikosti a rozsahu cvičení, ale vidíme i kvalitativní změnu těch operací, které mají nacvičovat.

Lidovky.cz: Americký brigádní generál Peter Zwack ve svém článku o ruských cvičeních Zapad 2013 a 2017 tvrdí, že tato cvičení ukazují na to, jaké techniky v boji bude Rusko v následujících letech používat, což se prý ukázalo na Krymu a v Sýrii. Co si o tom myslíte a co můžeme očekávat?

To cvičení samozřejmě slouží více účelům, jedna věc je procvičování nových prostředků a způsobů boje. Viděli jsme na příkladu Krymu a zpočátku Donbasu, než došlo k invazi, že ruské vojenské myšlení prošlo výraznou proměnou za poslední léta. Například i v tom, jak probíhala hybridní válka na Ukrajině.

Je zde samozřejmě mnoho otázek a s nimi spojených obav. Například mohou cvičit efektivní odříznutí Pobaltí provedení řezu mezi Běloruskem a ruskou kaliningradskou oblastí přes Pobaltí a Polsko, což když si dáme do souvislosti s navýšením počtu vojenského personálu v Kaliningradu, tak by mohlo vytvořit velmi nekomfortní situaci pro státy NATO. Mohli by nacvičovat i nekonvenční způsoby boje i napadení vzdušné obrany.

Lidovky.cz: Můžeme očekávat i trénink informační a kybernetické války?

Informačně psychologická válka je samozřejmě nadmíru důležitá. A vypadá to, že v posledních letech se to Rusové naučili používat velmi dobře. V následku takových akcí může dojít k informačním provokacím, které se pak mohou vést k vyostření nějakých existujících sociálních štěpeních a mohou mít dopady na bezpečnostní situaci.

A vzhledem k tomu, že důvěra ve vojenské vedení Ruska je mimořádně nízká, tak to vyvolává silné obavy. Ale zda bude trénována, to vám řeknou v tuto chvíli jen na generálních štábech Ruska a Běloruska.