Obličeje ženy a dítěte, které jsem nezachránil, mě budou děsit dlouho, říká londýnský hasič

Jeden z prvních hasičů, co se dostal k ničivému požáru bytového domu Greenfell, odhalil britskému listu Daily Mirror, že ho ještě dlouho budou děsit obličeje dětí, které se tiskly k oknům a prosily o pomoc.

„Dívaly se na mě jako na superhrdinu, co je přišel zachránit,“ vysvětlil Magee. „Ale nedokázal jsem na ně dosáhnout. Hrůzy, které jsem viděl, se mnou zůstanou do konce života.“

Hasičské cisterny dovezli Mageeho a jeho kolegy půl míle (800 metrů) od hořícího věžáku. Dál kvůli ucpaným ulicím nemohli. „Popadli jsme tedy těžké dýchací přístroje a zbytek museli doběhnout. Z budovy vycházel neuvěřitelný žár, ale víc mě doteď straší křik obyvatel.“



Přestože je Magee hasičský veterán - s požáry bojuje už 20 let - Greenfell ho zasáhl s překvapivou intenzitou. „Byl to požár, u kterého zasahovalo 40 cisteren. O tom nikdo z nás předtím ani neslyšel, natož, aby s ním sám bojoval. Nemohli jsme uvěřit vlastním očím. Nikdy jsme nic takového neviděli,“ popsal Magee. Sám z budovy vyvedl pět lidí.



Jako na válečné frontě

Pětačtyřicetiletý Magee přiznává, že nejvíce hasiče na místě zasáhlo křičení všech stále uvězněných v budově. „V oknech byli pořád lidé. Slyšeli jsme je jen křičet - hlavně děti. Bylo to jako na válečné frontě, jako běhání tam a zpátky mezi dvěma skupinami vojáků, které na vás útočí.“

Z budovy padaly kusy omítky i těžké konstrukce. Hasiči čekali na chvíle, kdy nic neletělo. Poté radili všem, co to mohli dokázat, aby riskovali pokus o útěk, protože to byla jejich nejlepší šance na přežití.



Když se Magee konečně dostal dovnitř, jeho rychlejší kolegové údajně vypadali „otlučeně“. „Z jejich kombinéz se kouřilo. To se stane, když je takové horko, že doslova hrozí chycení plamenem z pouhého vzduchu,“ popsal Magee.



Mageeova jednotka věděl, že dvacet minut vzduchu, co jim zbývalo v kyslíkových bombách, nemůže stačit k tomu, aby se dostali do vyšších podlaží čtyřiadvacetipatrové budovy, takže je nechali venku, aby se zbavili zbytečné váhy - a soustředili se na nižší podlaží.

Nemohli jsme jim pomoci

Podle pravidel Mageeův tým nesměl bez přístrojů výš, než do přízemí. Hasiči ale riskovali své životy a došli až do devátého patra, ze kterého vyváděli přeživší. „Hluboký nádech a zpět nahoru. Všichni šli na kraj svých možností,“ popsal Magee.



„Viděl jsem paní s dítětem, jak se na nás dívají z okna. A přemýšlel jsem nad tím, jak tomu dítěti asi říká, že všechno bude v pořádku, protože dole bylo asi 40 nebo 50 hasičů. Mysleli si, že je zachráníme, ale nemohli jsme.“ Magee pak dodal: „Viděl jsem umírat rodiny a cítím se hrozně. Pro tu ženu a dítě jsem nemohlů nic udělat.“



Psychické jizvy z požáru si ponese ještě dlouho. „Trénují nás, abychom zvládli náročné situace. Ale nikdo vás nepřipraví na to vidět, jak vám před očima shoří celá obrovská budova.“



Velitel londýnské policie Stuart Cundy v sobotu oznámil, že po středečním požáru věžáku Grenfell Tower zahynulo nejméně 58 lidí. Z toho je 30 potvrzeno a 28 se stále pohřešuje, předpokládá se však, že jsou všichni mrtví. Hrozí, že počet obětí se ještě zvýší.