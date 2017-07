Děti zameškaly ve škole 700 hodin, rodičům hrozí pět let vězení

Policisté dvaatřicetiletou ženu a o rok staršího muže obvinili z ohrožování výchovy dítěte. Matka podle policie s několikaměsíčním zpožděním přihlásila po přestěhování syna do školy. Když to pak učinila, chlapec do školy stejně moc nechodil a bez řádné omluvenky zameškal 200 hodin. „Oba rodiče jsou pak podezřelí, že v období několika měsíců nedohlíželi na školní docházku dalších tří dětí. Žáci pak dosáhli neomluvené absence v řádech desítek hodin. Od 70 až po víc jak 190 hodin,“ řekla.



Podobné případy policie řeší často. Rekordmankou je v tomto směru asi školačka, která ve školním roce 2008/2009 skoro nechodila do školy. Zameškala téměř 1000 hodin. I její matka si vyslechla obvinění z ohrožování výchovy mládeže. Podle policie o záškoláctví dcery věděla, a nic s tím neudělala. Celkem 666 vyučovacích hodin zameškala v roce 2008 čtrnáctiletá dívka z Ostravy. Rodičům, kteří jí nakonec všechny hodiny omluvili, nevadilo, že se za školou toulala, cestovala po celé republice a údajně i kradla ve velkých nákupních střediscích.

V Ostravě proto před lety vznikl u městské policie speciální tým složený z policistek, které se věnují zejména této problematice. Radnice v Břeclavi se v roce 2004 dokonce rozhodla v boji proti záškolákům přitvrdit a rodičům za neomluvené hodiny ve škole začala pozastavovat vyplácení sociálních dávek. Počet záškoláků se zvyšuje pravidelně vždy v období Vánoc. Vedle toho, že si děti přivydělávají prodejem na trzích či rozdáváním letáků, soustřeďují se i v blízkosti velkých nákupních center.