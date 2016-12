Do Černého moře se zřítilo ruské letadlo. Na palubě byl Alexandrovův soubor

Na palubě Tu-154 byli všichni členové Alexandrovova souboru s výjimkou tří sólistů, řekl agentuře TASS jeden ze zpěváků.



„Asi šest kilometrů od pobřeží Soči se našlo tělo člověka, který zahynul v důsledku katastrofy letounu Tu-154 ministerstva obrany. Tělo bylo vytaženo na palubu záchranného plavidla,“ řekl agentuře Interfax resortní mluvčí, generál Igor Konašenkov.

Na místě se podle agentury TASS také našly doklady některých novinářů, kteří doprovázeli Alexandrovce na cestě za ruskými vojáky v Sýrii. Žurnalistů na palubě bylo dosavadních zpráv devět.

Ministerstvo obrany mezitím upřesnilo, že na palubě stroje bylo 84 cestujících a osm členů posádky, dohromady 92 lidí. Původně se uvádělo 91 lidí. V letadle byl i generál Valerij Chalilov, který se v květnu stal šéfem věhlasného souboru.

Vyšetřovatelé podle agentury Interfax zvažují několik verzí možných příčin katastrofy, včetně technické poruchy, kvality paliva, anebo srážky s ptáky. „Pták mohl vlétnout do motoru,“ řekl agentuře nejmenovaný zdroj obeznámený s vyšetřováním. Nedaleko letiště se nachází ornitologická stanice a ptačí rezervace.

Záchranáři mezitím našli v Černém moři ve vzdálenosti 1,5 až osmi kilometrů od břehu ropné skvrny, trosky a podvozek zříceného letadla. Některé trosky trupu Tu-154 se podle ministerstva obrany nalézají v hloubce 50 až 70 metrů asi 1,5 kilometru od pobřeží u města Soči. Našly se i osobní věci cestujících. Nikoho, kdo by neštěstí přežil, se dosud najít nepodařilo. Šanci na to záchranáři podle agentury Interfax prakticky vylučují.

Most of passengers on board were members of Alexandrov Ensemble, official choir of Russian Armed Forces https://t.co/g00TdMgetS pic.twitter.com/nZGu9JXFEK