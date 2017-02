‚Vyhnali jsme Araby, máme homofoby. To by se ti líbilo‘. Země si střílejí z Trumpa

V projektu ‚Kdo chce být na druhém místě?‘, který rozvířil vody internetu, se země Evropy jedna po druhé představují Trumpovi, doufajíc, že by se Donald Trump uvolil a označil jednu z nich za ‚tu na druhém místě‘. Každé video začíná slovy „Drahý prezidente“ a je namluvené anglicky s víceméně typickou výslovností a dikcí nové americké hlavy státu. Česko se zatím do projektu nezapojilo.

Nizozemsko má menší náměstí

Nizozemsko bylo první zemí, která satirické video natočila. Komik si ve videu utahuje z Trumpova slibu postavit zeď na hranicích s Mexikem. „Tohle je Afsluitdijk. Je to skvělá, skvělá zeď, kterou jsme postavili, aby nás chránila před vodou z Mexika,“ říká komik o bariéře, která odděluje Nizozemsko od oceánu. Nizozemský komik si ve skeči dělá legraci i z návštěvnosti prezidentovi inaugurace. „Máme zde Madurodam. Je to největší miniatura na světě. A náměstí jsou tak malá, že ani nepotřebujete mnoho lidí, aby je naplnily,“ říká komik ve videu. (VÍCE ZDE)

Německo rádo staví zdi

Náš soused, jediný, který se projektu zatím zúčastnil, se americkému prezidentovi představuje jako nejslavnější země Evropy s historickým dědictvím, největším pivním festivalem a nejlepší kulturou na světě. Německo doufá, že se Trumpovi zalíbí prohlášením: „My milujeme zdi! Vlastně, náš lid plakal, když byla po 28 letech stržena“.

Satirické video se zmiňuje o skvělých německých vůdcích. Zabrouzdá mnohem dále než k současné kancléřce Angele Merkelové, a to až k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi. „Vrátil Německu jeho velikost,“ opřelo se video do Trumpova sloganu. „Byli jsme součástí vzniku obou světových válek a samozřejmě jsme vyhráli obě,“ zmiňuje se satirický komik ve videu. „A kdyby ses někde dočetl v médiích opak, tak jsou to fake news.“

Na závěr si autoři videa udělali legraci z údajných mezerách v geografickém vzdělání nové americké hlavy státu. „Až budeš chtít spustit červené tlačítko na zničení Německa nukleární bombou, takhle vypadá Německo na mapě,“ a ukáže zakreslenou Itálii.

Švýcarsko vymyslelo Brexit

Švýcarsko se Trumpovi prodává jako nejvíce „sexy země Evropy“, přičemž prezidentovi video promítá obrázky s Heidi, děvčátkem z hor. Úmyslně se Trumpovi chlubí, že rádi špatně zacházejí se ženami. Ve videu se schválně smějí nad tím, že je nenechali volit do roku 1971. Chlubí se i vznikem literárního směru Dadaismu: „Dada – to nic vlastně neznamená, to budeš milovat!“

Švýcaři ve svém videu rovněž využili tvaru své vlajky – velkého plusu. Snažili se připomenout Trumpovi, že to je „stejný znak, jako mají jeho kamarádi z Ku Klux Klanu.“ Považují se také za velmi bezpečnou zemi, což je pro amerického prezidenta klíčové, hádají. „Máme dokonce i švýcarskou gardu!“ A pakliže by ani tohle na Trumpa nezafungovalo, přišli z trumfem v rukávu - „Nemáš rád Evropskou Unii? Líbí se ti Brexit? My jsme vlastně Brexit vymysleli – nikdy jsme totiž součástí Unie nebyli.“

Belgie má koule (ve stavbě Atomia)

Belgie si satiricky utahuje ze tří lingvistických částí své země. Třeba by díky svému odporu k francouzsky či německy mluvící části našli v rámci imigračního dekretu s Trumpem stejné slovo. „Kdekdo by ti nakukal, že jsme malá země, ale za to máme koule,“ mířili tvůrci slovní hříčkou na ocelové koule slavné stavby Atomia.

Představují Trumpovi i další pamětihodnosti, na které by mohl být Trump pyšný a souhlasit tak s Belgií jakožto druhou velmocí, na které doopravdy záleží. „Nebo desátou, Belgičanům je to jedno,“ zaznělo ve videu. Mezi nimi bylo město Waterloo „se slavnou sochou kočičky (Pussy), protože všichni ví, jak moc je má Trump rád“, nebo Čůrající panáček v centru Bruselu. Belgičané mu ve videu nabízejí obléct ho jako ruskou prostitutku.

Dánsko je zvyklé na vymyšlené příběhy

Obdobně jako Německo, i Dánsko si utahuje z možných zeměpisných nevědomostí Trumpa, tak satirické video Dánska uvádí svou zemi: „Zapomeň na Holandsko – to je katastrofa. A taky na Nizozemí, to je už úplná katastrofa!“ Dánsko se prodává namísto Sochy svobody, sochou Malé mořské víly, zlatou věží v zahradách Tivoli Gardens i svými větrnými mlýny.

Video severské země také představuje Trumpovi slavného spisovatele Hanse Christiana Andersena. „Vymyslel příběhy, které naplnily lid radostí a nadějí, obdobně jako si ty vymýšlíš ty své historky...“ ukáže ve videu jeho tvůrce prezidentovy twitterové příspěvky.

Litva bere třetí místo

Litva se v úvodu videa chlubí zeměpisným místem v centru Evropy a dlouhou historií. Během níž také postavili zeď, jak Trump slibuje – ale lidskou zeď. Trumpovi se snaží prodat nejlepšího litevského DJ, který má „další skvělou vlastnost – je homofob – toho bys miloval!“ Ve videu se země představuje jako ta s nejrychlejším internetem na světě. Komici doufají, že by na tenhle výrok mohli Trumpa přesvědčit o své velikosti: „Jen si představ, jak rychle bys mohl tweetovat, kdybys měl nejrychlejší internet.“



V závěru satirického videa Litevci přiznávají „ano, my rozumíme, že je Amerika na prvním místě a ano, Holandsko udělalo tohle video dřív, takže ti budou na místě druhém,“ ukončují autoři video. „My bereme třetí místo – je lepší vyhrát bronz, než prohrát ve finále.“

Portugalský král by byl skvělý ministr obrany

Komici mu představili Otce zakladatele a prvního krále, který „vyhnal Araby ze země Portugalců.“ „Ano, my víme, co si asi myslíš, náš první král by byl skvělý ministr obrany! Ale už umřel, škoda.“ Video ukazuje Trumpovi, že právě Portugalsko je nejstarším národem světa, a to už od roku 1143. Připomínají svou zemi jako supervelmoc, a to s hashtagem.

„Šedesát procent Američanů si myslí, že Portugalsko je provincií Španělska – to jsou pravděpodobně tví voliči,“ jako mnoho ze zemí, i Portugalsko naráží na zeměpisné znalosti prezidenta. Nabízí také zaslat Melanii Trumpové, první dámě Spojených států, CD s národními písněmi Fado. „Srdceryvně se v nich zpívá o utrpení, smutku a zneužívání.“

Portugalsko ve své zemi našlo věž, která se údajně vyrovná té Trumpově – věž v Belému. „Rozhodně to je nejkrásnější monument na světě. Eiffelova věž byla blízko, ale my jsme je porazili v Euru minulý rok,“ ukončili video tvůrci s žádostí, aby Trump právě je označil za zemi na druhém místě.