Doktory ano, ale sběrače ovoce tu nechceme. Uniklý dokument odkrývá plány po brexitu

LONDÝN/PRAHA Doktoři a inženýři dostanou šanci uplatnit se ve Velké Británii. Zato méně kvalifikovaná pracovní síla, která přichází do Británie zejména ze střední Evropy, nemá budoucnost ve Spojeném království jistou. Podle uniklého návrhu tamního ministerstva vnitra mohou dostat sběrači ovoce nebo pečovatelé o lidi oznámení, aby do dvou let opustili Británii.

Dokument, který získal The Guardian, odhaluje, že britská vláda zvažuje vydávání víz „vysoce kvalifikovaným“ pracujícím migrantům, například doktorům, vědcům a inženýrům, kteří přijdou do Velké Británie po březnu 2019. Víza by mohla mít platnost tři roky, případně i delší.

Naopak je možné, že levná pracovní síla, která si přichází do Británie vydělat, bude muset zemi do dvou let po brexitu opustit. Uniklá zpráva, který byla vytvořena v srpnu, tak odhaluje, jaké plány má Spojené království se sběrači ovoce nebo dělníky.

„Jednoduše řečeno to znamená, že migrace, aby byla považována za přínos pro zemi jako celek, musí prospívat nejen samotným přistěhovalcům, ale také zlepšovat životy původního obyvatelstva,“ píše se v 82stránkovém dokumentu.

Uniklý dokument, který je označený jako oficiální návrh s citlivým obsahem, nastiňuje také plány na drastické omezení přicházejících rodinných příslušníků migrantů do Spojeného království. „Ministerstvo vnitra chce rozšířit omezení a proměnit tisíce dalších rodin v tzv. skypeové rodiny,“ napsal The Guardian. Zpravodajská stanice BBC v úterý informovala o tom, že obsahem návrhu je i záměr ztížit firmám zaměstnávání občanů ze zemí Evropské unie.

Jeden z opozičních politiků podle agentury Reuters chystaná opatření klasifikoval jako „jednoduše krutá“ a některé britské firmy je považují za alarmující. Podle BBC Londýn zamýšlí po brexitu na pracovním trhu zvýhodňovat své občany oproti osobám z EU. Firmy by musely zaměstnávat domácí pracovníky, pokud by neprokázaly „ekonomickou potřebu“ zaměstnat občana EU. Za zaměstnávání nekvalifikovaných cizinců by pak mohl přijít finanční postih.

Méně kvalifikovanou pracovní sílu chce vláda odfiltrovat tak, že tyto osoby dostanou povolení k pobytu nanejvýš na dva roky, zatímco osobám z „vysoce odborných profesí“ povolí zůstat déle, případně se usadit natrvalo.

To, že Británie chce přilákat vysoce kvalifikované cizince, celkový počet přistěhovalců chce ale snížit, potvrdil ve vysílání televize Sky News v úterý britský ministr obrany Michael Fallon.



„Ještě letos přijdeme s konkrétními návrhy,“ řekl Fallon Sky News. „Je potřeba najít určitou rovnováhu. Chceme k nám přilákat vysoce kvalifikované lidi, kteří sem chtějí přijít a přispět k rozvoji naší společnosti, nikoli jim zavírat dveře,“ vysvětloval.

Levicová poslankyně za Lauboristickou stranu Alison McGovernová, zastánkyně otevřené Británie řekla: „Naše hospodářství a naše veřejné služby masivně těží z příspěvků pracujících občanů Evropské unie. V naší Národní zdravotní službě (NHS) pracuje 60 tisíc lidí a mnoho dalších pracuje v různých odvětvích, a to i na takzvaných „méně kvalifikovaných“ pracovních místech.“

Uvedla také, že Británie musí dát najevo, že je otevřena lidem, kteří chtějí společnosti přispět a tvrdě pracovat. Jinak bude dle McGovernové hospodářský sektor služeb v ohrožení.

„Uniklý dokument je součástí paradoxního a cynického přístupu, který odrazuje lidi od příchodu do Velké Británie, podotkla Alison McGovernová a připomněla mylné zasílání dopisů o vyhoštění lidem s veškerými právy setrvávat v Británii.

Volný pohyb osob přes britské hranice „ve své nynější podobě“ podle The Guardian skončí ihned po dni brexitu. „Zároveň musíme zajistit, aby byly firmy připraveny zvýšit trénink britských pracovníků. Postoj veřejnosti je jasný, nechtějí zastavení imigrace, ale chtějí, aby byla náležitě pod kontrolou,“ řekl dále Fallon. „Také chtějí mít jistotu, že prosadíme to, pro co hlasovali v referendu,“ dodal.

Britové se loni v červnu v referendu jen těsně vyslovili pro odchod z Evropské unie, pro tuto možnost hlasovalo 51,9 procenta voličů. V Británii loni přibylo přes 130 tisíc občanů států Evropské unie. Ve dvanácti měsících končících letošním březnem spadla celková imigrace na tříleté minimum v podobě 246 tisíc osob. Podle agentury Reuters je to však stále mnohem vyšší číslo, než co britská premiérka Theresa Mayová označuje za „udržitelnou míru migrace“.