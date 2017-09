Drahoše asi podpoří další boháč, majitel skupiny Centropol

Od pondělí se po všech prezidentských kandidátech vyžaduje transparentní účet, na nějž proudí peníze. Podle informací LN by Jiřímu Drahošovi mohl vysokou částkou přispět Aleš Graf, majitel energetické skupiny Centropol z Ústí nad Labem.

Kdo z uchazečů nemá bankovní účet s viditelným pohybem vložených a vydaných peněz, může mít od pondělka potíže. A to s Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, který může neprůhledným „hříšníkům“ uložit pokutu od 30 tisíc až do půl milionu korun.



Jeden z kandidujících favoritů – Michal Horáček – byl prvním, kdo si transparentní účet založil. Stalo se tak již loni. Letos v květnu si však pro větší průzračnost zřídil při ČSOB účet spolku Máme na víc, kde jsou detailně vypsány veškeré platby v kampani. Na tento účet smí přispívat jen Horáček. Celkem tam vložil šest milionů korun, na starší účet 8,5 milionu.

„Transparentní účet mám již od chvíle, kdy jsem oznámil kandidaturu, konkrétně od 3. listopadu loňského roku. Je známo, že si celou kampaň platím sám. Přišlo mi fér, aby bylo zřejmé i to, za co a komu konkrétně platím. Proto se vyhlášením oficiální kampaně nic zásadního nezměnilo,“ řekl LN včera Michal Horáček.

Jiří Drahoš, někdejší předseda Akademie věd, má účet u Komerční banky, a to od dubna. Jak LN předvídaly, k největším dárcům se vskutku zařadili podnikatelé Libor Winkler a Martin Wichterle, kteří darovali po půlmilionu. Nejvíce, dvěma miliony, přispěl Dalibor Dědek, jenž poté prožil krátkou politickou kariéru na kandidátce hnutí STAN.

Byznys mezi Floridou a Ústím

Jedním z dalších českých byznysmenů, kteří by mohli Drahoše podpořit – a to až nejvyšší povolenou částkou tří milionů –, by měl být dle zdrojů LN Aleš Graf, zakladatel a jediný akcionář holdingu Centropol. Pětačtyřicetiletý Graf pochází z Ústí nad Labem, jeho skupina podniká v energetice (Centropol Energy) a nověji i prémiových rezidenčních nemovitostech, jež staví na Floridě. Včera nezvedal telefon. „Pan Graf pochopitelně sleduje politickou situaci v ČR, ale rozhodnutí, zda někoho podpoří, či nepodpoří, není na pořadu dne,“ řekl Aleš Pospíšil, mluvčí holdingu Centropolu.

Občas se objeví spekulace, že je tato firma na prodej. Za kolik? „Poslední nabídka z léta loňského roku se vyšplhala na 3,4 miliardy korun,“ řekl byznysovému týdeníku Euro před měsícem Graf.

Jedná s ním Drahošův tým? „Pan profesor průběžně hovoří s řadou významných podnikatelů z celé ČR. Zatím je velmi předčasné hovořit o konkrétní spolupráci s panem Grafem,“ sdělila LN mluvčí Lenka Pastorčáková. O eventuálním daru se tak veřejnost dozví právě až z Drahošova účtu.

Zatím na něj přišlo zhruba 16,5 milionu korun, přičemž aktuální zůstatek činí 10,3 milionu. Účet u KB v tom mírně mate, ne ukazuje celkové příjmy. „Zvažujeme možnosti, jak to učinit,“ říká mluvčí.

Urážky mířící proti Zemanovi

Již pár dnů má svůj transparentní účet i obhajující prezident Miloš Zeman, jak o víkendu upozornil Český rozhlas. Je veden u Fio banky; včera bylo na kontě 165 tisíc korun. Vkladů je však spousta, nicméně mnoho z nich činí jen pár haléřů anebo korun. K takovým položkám je pak přidán hanlivý, urážlivý či vysloveně nenávistný vzkaz Miloši Zemanovi.

Typově jde o urážky, jako jsou: „Na tlačenku“, „Na ukončení hanby ČR“, „Stydím se za vás“, „Táhni do pr...“, „Ruskému dobytku“, nebo dokonce „Na vaši rakev“.

U téže banky, u Fio, mají své účty vedeny jak kandidující Vratislav Kulhánek, tak Marek Hilšer. Prvně jmenovanému přispěl 2,5 milionu jen Pavel Sehnal, obnovitel politické značky ODA. Na Hilšerově účtu je zatím 207 tisíc korun, a to díky menším příspěvkům i pár větším darům – třeba od podnikatele Dědka (50 tisíc).

I outsideři volby vedou svá konta u Fio. Zůstatek Petra Hanniga činí 600 korun, kdežto Otto Chaloupka (bývalý poslanec VV) má na účtě o pětistovku víc.