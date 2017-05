Na domě, kde bojovali Mašín a Morávek s gestapem, byla odhalena pamětní deska

„Dnes už bychom některá východiska a stanoviska těchto hrdinů možná viděli trochu jinak. S odstupem desítek let, s odstupem našich dalších životních zkušeností. To co zůstává je hrdinství, odvaha a hodnoty, za které stojí za to zemřít,“ řekl ve svém projevu.



Trojice odbojářů 13. května večer z nuselského bytu vysílala do Londýna. „V té době již věděli, že gestapo zatýká mezi jejich spolupracovníky. V 19:15 odvysílají lakonickou zprávu - Jsme přepadeni,“ popsal okolnosti dopadení Eduard Stehlík, ředitel odboru pro válečné veterány ministerstva obrany. Mašína, který kryl prchající kolegy, gestapo dopadlo, mučilo a popravilo 30. června 1942 na kobyliské střelnici. Po dubnovém dopadení Josefa Balabána a květnovém Mašína zbyl z původních Tří králů na svobodě jen Morávek, který zemřel v březnu 1942 při přestřelce s gestapem.

Pietního aktu se v pondělí zúčastnili kromě dalších ústavních činitelů také Mašínova dcera Zdenka Mašínová a její neteř Sandra Mašínová. Deska akademického sochaře Jaroslava Hylase z Morávkova rodného Kolína, visí na domě číslo 19 v Čiklově ulici v Nuslích nedaleko Vyšehradu.

Ulice se původně jmenovala Pod Terebkou, nové jméno získala po obyvateli domu sousedícího s pamětní deskou, Aloisi Václavu Čiklovi. Od roku 1938 byl správcem pravoslavného chrámu svatých Cyrila a Metoděje, kde poskytl úkryt parašutistům, kteří podnikli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Od jejich činu letos v červnu uplyne 75 let. Chystají se vzpomínkové akce s historickými ukázkami, například na Karlově náměstí poblíž kostela či v Libni nedaleko místa atentátu.