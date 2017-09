K hromadnému znásilnění polské turistky na pláži v Itálii se přiznali dva Maročané

ŘÍM Dva sedmnáctiletí Maročané se přiznali ke skupinovému znásilnění polské turistky a peruánského transsexuála v italském Rimini. Patří ke čtyřčlennému gangu, který o minulém víkendu na pláži rovněž do bezvědomí zbil přítele znásilněné Polky.

Identifikováni byli pomocí videozáznamu a policii se přihlásili v obci Montecchio di Pesaro ve středoitalském regionu Marche. V sobotu o tom podle rakouské agentury APA informují italská média.

Muži budou převezeni do Rimini, napsala APA. Třetí nezletilec se podle médií policii také přihlásí. Žádný z nich tří zatím neměl s policií nic do činění, uvedly italské policejní orgány. Do vyšetřování případu se zapojuje i polská strana.