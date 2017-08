BRNO Tradiční česká módní značka E.daniely chystá expanzi do menších měst v republice. Svoje působiště už nemá pouze v Praze, ale dnes už ve více než desítce českých měst. „Umožňuje to ekonomická situace v zemi a zájem žen kvalitně se oblékat,“ řekla na veletrzích módy v Brně řekla většinová majitelka firmy Marcela Linhartová Trávníčková.

Značka E.daniely funguje na trhu 26. rokem. Tvořily ji od počátku návrhářky Eva Janoušková a Daniela Flejšarová. Od loňska má ale firma další dva podílníky, kteří jí dali nový směr.



„Z Prahy a z okruhu našich zákazníků se snažíme dostat kvalitní návrhářskou módu do měst a posunout úroveň oblékání v jednotlivých okresních městech. Odezva je úžasná, ženy se konečně začínají chtít oblékat. S tím, jak se vyvíjí ekonomika, se vyvíjí u chuť žen být krásné, a my jim to chceme dopřát,“ uvedla Trávníčková.



Značka má nyní zastoupení nejen v Praze nebo Brně, ale například i v Turnově. V menších městech doplňuje butiky zaměřené na více značek, které mají jinak nižší cenovou hladinu. Za designérskou značku si ale musí ženy připlatit.

„Pořád děláme malé kolekce. Nakupujeme omezené množství látek, aby to pořád zůstalo v malých kusech, aby ženy měly na sobě tu výjimečnost,“ uvedla Trávníčková. Podle ní je velká škoda, aby móda zůstávala jen v Praze. Brněnský veletrh navíc značce otevřel dveře na Slovensko. „Je to skvělé a toužili jsme po tom,“ dodala Trávníčková.