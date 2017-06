Europoslankyně chce přesídlit na východ Evropy celé syrské vesnice. Kvůli lepší integraci

Německá europoslankyně za Zelené Ska Kellerová. | foto: Sarah Benke

BERLÍN/BRUSEL Celé syrské vesnice by chtěla do zemí ve východní části Evropské unie přesídlit německá europoslankyně za stranu Zelených Ska Kellerová. Mohlo by to usnadnit integraci uprchlíků, uvedla v rozhovoru poskytnutém listu Neue Osnabrücker Zeitung.

Kellerová, která je spolupředsedkyní frakce zelených stran v Evropském parlamentu, rovněž kritizovala Česko, Polsko a Maďarsko za jejich odmítání kvót na uprchlíky. Zátarasy migrantů na silnici u Calais mají první oběť. Je jí polský řidič Kellerová navrhla, aby se například do Lotyšska neposílali jednotliví uprchlíci, ale vždy celé vesnice. „Ten nápad se syrskou vesnicí je jednou z možností, která by se dala využít. Například v případě, když uprchlíci nechtějí jít do některé země, protože v ní nejsou žádní jiní uprchlíci,“ uvedla Kellerová. „Lidé chodí rádi tam, kde už jsou jejich krajané, to činí integraci a přijetí jednodušším,“ dodala. Neochota Česka a dalších středoevropských států přijímat migranty je podle političky strany Zelených v rozporu s právem Evropské unie. Evropská komise zahájila minulý týden řízení vůči Česku, Polsku a Maďarsku kvůli nenaplňování programu přerozdělování migrantů nacházejících se v Itálii a Řecku.