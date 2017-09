Exposlanci ODS: Nečas nás nepodplatil, obžaloba záměrně šíří fake news

PRAHA Bývalí poslanci za ODS Petr Tluchoř a Marek Šnajdr ve čtvrtek u soudu v roli svědků odmítli obvinění, že jim někdejší premiér Petr Nečas přislíbil v roce 2012 lukrativní místa výměnou za složení mandátů. Tluchoř označil obsah Nečasovy obžaloby z podplácení za fake news, tedy za záměrně šířenou falešnou zprávu.

Šnajdr se proti tvrzení státních zástupců ohradil, řekl, že žádnou pomoc nepotřeboval, protože se o sebe vždy dokázal postarat sám.



V kauze tzv. trafik, která v roce 2013 přispěla k pádu Nečasovy vlády, čelí vedle někdejšího premiéra obžalobě jeho současná žena Jana (dříve Nagyová) a bývalý náměstek ministerstva zemědělství Roman Boček. Oba podle obžaloby Nečase navedli, aby rebelujícího Tluchoře, Šnajdra a třetího zákonodárce Ivana Fuksu podplatil, a zajistil si tak prosazení vládního daňového balíčku ve Sněmovně.

Poté, co zákon prošel, se Šnajdr stal předsedou dozorčí rady Čepra a Fuksa členem představenstva Českého Aeroholdingu. Oba muži ve čtvrtek u Obvodního soudu pro Prahu 1 popřeli, že to mělo souvislost s jejich odchodem ze Sněmovny. Jejich výpověď poslouchali z lavice obžalovaných pouze Nečas s manželkou - Boček se z jednání už dříve omluvil.

„Kategoricky vylučuji, že by mi učinili nabídku, slib, či mi dokonce dali jakýkoliv úplatek. Vylučuji, že by to mým prostřednictvím učinili směrem k mým kolegům Ivanu Fuksovi a Marku Šnajdrovi. Vylučuji, že bych o to já osobně žádal,“ řekl Tluchoř.

Šnajdr: Nepotřebuji, aby mi někdo zajišťoval živobytí

„Velmi ješitně se mě dotýká, že bych při mých znalostech, schopnostech a profesním životopisu potřeboval od kohokoliv, aby mi zajišťoval živobytí,“ prohlásil Šnajdr. Zdůraznil, že se už před vstupem do politiky pohyboval ve vysokých funkcích. „Žádnou nabídku ohledně mého dalšího působení jsem nedostal, žádnou jsem nepotřeboval,“ dodal.



Trojice exposlanců původně čelila obvinění společně s Nečasem, Nejvyšší soud ale dospěl k závěru, že je v této věci nelze stíhat. Muži pak chtěli po státu téměř desetimilionové odškodné, nakonec po dohodě dostali částky v řádu statisíců korun.

Vypovídat měl ve čtvrtek i Fuksa, ten ale nedorazil ze zdravotních důvodů. Ve svědecké ohrádce se však vystřídaly jiné známé tváře ODS - další dva někdejší poslanečtí „rebelové“ Tomáš Úlehla a Jan Florián, předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura a další z kritiků daňového balíčku, exposlanec Boris Šťastný. Všichni se shodli na tom, že o nabídkách osobního prospěchu v souvislosti s hlasováním o balíčku jim není nic známo.

Státní zástupci trvají na výslechu dalších dvou desítek svědků, poté přijdou na řadu případní svědci navržení obhajobou. Předsedkyně senátu Helena Králová zatím stanovila sedm dalších jednacích dní v období od října do prosince.

Obžalovaní vinu odmítají. Nečas už dříve uvedl, že nikomu nic nenabízel, pouze se snažil řešit rozkol v ODS. Expremiérovi a Bočkovi hrozí až šest let vězení. Nečasové až osm, protože je obžalována také z krácení daní u luxusních darů, které dostávala v době, kdy zastávala funkci šéfky premiérova kabinetu.