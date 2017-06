Festivalový design. Boty pro Colours of Ostrava navrhl Milan Cais z Tata Bojs

Colours of Ostrava Festival Colours of Ostrava proběhne od 19. do 22. července v industriálním prostředí Dolních Vítkovic. Hlavními hvězdami jsou Imagine Dragons, Jamiroquai, Norah Jones, Justice, alt-J, Birdy, Midnight Oil, Moderat, LP, Benjamin Clementine, Michael Kiwanuka, Laura Mvula, UNKLE, Afro Celt Sound System nebo Nouvelle Vague. Celkově si návštěvníci festivalu, který byl loni zařazen britským deníkem The Guardian mezi 10 nejlepších v Evropě, budou moci vybrat z více než 350 programových položek na 20 scénách.