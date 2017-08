Film a kapela jsou oddělené světy, říká skladatel a hudebník Jan P. Muchow

Přední český skladatel, producent a kapelník Ecstasy of St. Theresa (EOST) Jan P. Muchow právě vydává kompilaci své filmové hudby pod názvem The Antagonist. Se symfonickým orchestrem a dalšími hudebníky ji zanedlouho provede i naživo.

LN: Jste autorem hudby k více než třiceti filmům. Podle jakých kritérií se rozhodujete před přijetím zakázky? Podle režiséra, producenta, scénáře?

Jsou režiséři, se kterými bych pracoval, i kdyby jako scénář přinesli telefonní seznam. Jsou scénáře, ke kterým bych dělal hudbu, i kdyby to byl film režírovaný morčetem. Role producenta je samozřejmě neméně důležitá. Pracoval jsem na filmech, pro které jsem byl osloven producenty – a oni byli ten důvod, proč jsem do projektu vstoupil.

LN: Ve filmových písničkách spolupracujete vesměs se zpěváky z alternativní české scény. Je těžké je prosadit? Netlačí vás producenti do takzvaných slavných jmen?

Pracuji metodou, že zpěváky, které bych na tu kterou konkrétní skladbu do filmu chtěl prosadit, poprosím, aby se mnou rovnou natočili demo. Všechny ušetřím zbytečných debat „co by kdyby“ a producenti mohou posuzovat můj záměr s konkrétním interpretem už na základě pracovní nahrávky. Většinou jsou všichni spokojeni, i když jméno zpěváka třeba předtím vůbec neznali. Asi jen dvakrát se stalo, že měl producent svou konkrétní ideu o tom, kdo by měl být interpretem, a já se tomu přizpůsobil. V obou případech to fungovalo výborně.

LN: Písnička Lucky Boy ze Samotářů je – možná trochu paradoxně – patrně vaším nejznámějším hitem. Není vám trochu líto, že v povědomí veřejnosti vytlačil tento „popěvek“ náročnější skladby třeba z repertoáru EOST?

Není mi to líto. Martin Scorsese dostal svého prvního Oscara za film Letec. A rozhodně to není jeho nejlepší film. Moji nejoblíbenější kapelu, Talk Talk, většinová populace asi vůbec nezná. Oba víme, že Peter Sellers byl geniální herec, a přesto ho většina lidí zná díky roli inspektora Clouseaua ze série filmů Růžový panter. Takže jestli jsem vnímán jako autor jednoduchého popěvku Lucky Boy, v pořádku. A pokorně jsem vděčný, že moje skladba zasáhla emoce tolika posluchačů.

LN: Právě vycházející kompilace filmové hudby The Antagonist představuje jen výseč vaší tvorby v tomto oboru. Podle jakého klíče jste ji sestavoval?

Rozhodl jsem se akcentovat zpívané skladby, které jsem pro filmy složil. Instrumentálních alb s filmovou hudbou je hodně. S filmovými písněmi jednoho autora už tolik ne. A chtěl jsem, aby album bylo čistě filmové. Proto tam není nic z divadelní ani televizní tvorby. Vyřadil jsem i skladby zpívané česky nebo slovensky. Většina písní v předvýběru byla v angličtině a nechtěl jsem, aby to byla nějaká přeplácaná nesourodá všehochuť. Takže na albu jsou asi dvě třetiny anglicky zpívaných skladeb a zbytek jsou instrumentální témata.



LN: Kompilace má obdivuhodně jednolitou atmosféru. Musel jste kvůli jejímu udržení některé skladby oželet?



Ano, musel. Právě proto, aby album mělo jednotící atmosféru.

LN: Proč vlastně žádná z filmových skladeb není nahrána EOST? Jsou pro vás kapela a práce na filmech dva oddělené světy?

Svou podstatou jsou to oddělené světy. Ale přesto, skladba For That Moment pro film Samotáři je nahraná členy kapely.

LN: Na 25. srpna chystáte živé provedení své filmové hudby na Soundtrack Festivalu v Poděbradech. Bude se obsahově zcela krýt s albem The Antagonist?

Koncertní program se mírně liší. Některé skladby myslím fungují lépe k poslechu někde v klidu domova a některé lépe při živém provedení.

LN: Bude tento koncert jedinou příležitostí vaši filmovou hudbu slyšet naživo?

Bude to koncertní premiéra. A nadlouho jediná příležitost. Nicméně máme v plánu s koncertováním pokračovat. Jen ne v dohledné době.

LN: Jak je to vlastně v současné době s EOST? Poslední album jste vydali před jedenácti lety. Chystá se něco nového?

Já i zpěvačka Kateřina Winterová jsme stále zaneprázdněni jinými projekty a nechceme tzv. tlačit na pilu. Nechceme něco nahrát jen proto, že bychom měli vykázat aktivitu, protože není běžné, aby kapela tak dlouho nic nedělala. Nejsme zrovna skupina, která by chrlila kvanta nového materiálu, ale možná ještě překvapíme i sami sebe.

LN: Za poslední zhruba dva roky vidíme na světové scéně návrat tzv. shoegaze rocku, stylu, se kterým jste vy s EOST na domácí scéně začínali. Klasické kapely tohoto stylu znovu hrají a vydávají nová alba, vznikají i nové kapely. Co na to říkáte?

Asi to nebyla tak směšná hudba, jak ji tenkrát někteří vnímali. Nepřekvapuje mě tolik, že hodně tehdejších kapel znovu koncertuje, když je o jejich tvorbu takový zájem. Ale je překvapivé, kolik mladých kapel zní, jako by se psal rok 1992. A pro mě osobně je mile šokující, kolik mladých lidí z různých koutů světa se zajímá o naše rané nahrávky a v kolika různých anketách vyhlašujících nejlepší shoegaze nahrávky všech dob se objevujeme.

LN: Aktuálně byla zveřejněna nahrávka písně pro připravovaný film Bajkeři. Je to největší hit Vladimíra Mišíka Variace na renesanční téma, který zpívá jeho autor se svým synem Adamem ve vašem aranžmá. Bral jste tuto nabídku jako „běžnou práci“, nebo pro vás byla něčím výjimečným?

Samozřejmě to pro mě byla naprosto výjimečná záležitost. O to víc, když mi Vladimír Mišík řekl, že je to jeho nápad, abych se té nahrávky ujal právě já. V prvotním šoku jsem se nejdřív snažil producenta filmu přesvědčit, že národ, který chce každé Vánoce v televizi Mrazíka a anketu popularity vyhrává čtyřicet let stejný interpret, nechce slyšet novou verzi skladby, kterou miluje tak, jak ji zná. Ale tohle přece nešlo odmítnout. Panu Mišíkovi bych klidně a vděčně denně chodil pro noviny, kdyby o to stál. A upřímně obdivuji talent Adama Mišíka. Proto jsem smysl nové verze cítil v jejich společné nahrávce. Protože do té doby žádnou neměli. Aranžmá jsem se pak snažil postavit tak, aby bylo přirozené pro oba. Použity jsou pro Vladimíra přirozené živé nástroje v obsazení: kytara, basa, violoncello a bubny. Ale nehrají folkové „maha, maha“ nebo bluesrock, kde by zase nebyl přirozený Adam.