Filmové premiéry: se samopalem do Egypta na mumie i do Prahy na Heydricha

Skokan

Mladý delikvent se dostane z vězení. Jaro je v plném proudu. Ale co bude dělat Skokan teď? Rozhodně se mu nechce jít znovu prodávat pervitin. Když už pomalu ztratí naději, uslyší v televizi moderátory mluvit o festivalu v Cannes, který i z obyčejného člověka udělá hvězdu. Skokanovi je to jasné - musí jet do Cannes. Navíc to vezme autostopem...

Mumie



Egyptská princezna Ahmanet (Sofia Boutella) se pokusila převzít vládu nad světem ne úplně čistými prostředky. Za trest byla mumifikována. O dva tisíce let později její sarkofág objeví skupina archeologů. Při převozu do New Yorku se ale princezna probudí a zjistí, že touha vlády nad světem ji ještě úplně neopustila. V cestě jí ale stojí archeolog Nick Morton (Tom Cruise).



Král Belgičanů

Měla to být běžná státní návštěva Turecka. Král Belgičanů při ní ale dostane zprávu, že jeho vlastní země se rozpadá, a on musí co nejrychleji odjet zpět. To se ale lépe řekne, než udělá. Sluneční bouře totiž znemožní vzlétnout letadlům a veškerá telekomunikace také nefunguje. Král se musí vydat na pouť přes Balkán do své domovské země a přitom objevit sám sebe.

Smrtihlav

Reinhard Heydrich byl označován za třetího nejmocnějšího muže nacistického Německa. V květnu 1942 vstoupí do cesty černého nacistického kabrioletu muž se samopalem. Právě se naplno roztočila kola události, která navždy změní chod dějin. Film podle knižního bestselleru HHhH Laurenta Bineta nabídne i pohled z druhé strany barikády, přímo očima Heydricha a jeho rodiny.