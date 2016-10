Filmové premiéry: Tom Hanks čelí katastrofě, Vetchý Hřebíčkové a kábulští rockeři čekají na Metallicu

Inferno

Pouze jednu hvězdičku z pěti udělil respektovaný recenzent britského listu The Guardian Peter Bradshaw očekávané premiéře tohoto týdne – filmovému zpracování románu Dana Browna Inferno. Je to už v pořadí třetí film natočený podle Brownovy předlohy (předcházely snímky Šifra mistra Leonarda - 2006, a Andělé a démoni - 2009), zřejmě ale zatím nejslabší. Tom Hanks a Felicity Jones prý v tomto „hrůzostrašně nudném Brownově thrilleru sprintují kolem Florencie a snaží se zastavit vyvraždění poloviny světa“. Snímek natočil zkušený režisér Ron Howard (Rivalové, Čistá duše ad).

Ve snímku Inferno se známý symbololog (už potřetí v podání Toma Hankse) pouští do pátrání po stopách, které souvisí se samotným Dantem. Když se Langdon probouzí se ztrátou paměti v italské nemocnici, spojí své síly se Siennou Brooksovou (Felicity Jones), doktorkou, do které Langdon vkládá naděje, že mu pomůže ztracené vzpomínky znovu získat. Společně se pouští do závodu s časem, který je provede napříč celou Evropou ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí.

Zilionáři

O mnoho lépe než Inferno v hodnocení zahraničních kritiků nedopadá ani komedie Zilionáři, kterou recenzent Guardianu označil za „mučivě nudného zloděje času.“

Hlavním hrdinou snímku je David (Zach Galifianakis), nekomplikovaný muž, který uvízl v monotónním životě. Pracuje jako řidič a jediným vzrušujícím momentem v jeho životě je flirtování s kolegyní Kelly (Kristen Wiig). Právě ta ho ,zatáhne do těžko uvěřitelného dobrodružství, v němž se skupinka loserů pod vedením Steva (Owen Wilson) rozhodne vyloupit banku. Navzdory amatérskému plánu se stane nemožné a přátelé mají najednou v kapse 17 miliónů dolarů. A začnou je hned roztáčet, aniž by si uvědomili, že tak zanechají policii jasnou stopu.



Radio Dreams

Poetická komedie ve stylu filmů Jima Jarmusche či Akiho Kaurismakiho je dílem íránského režiséra Babaka Jalaliho, který za svůj snímek natočený v americké produkci získal hlavní cenu na festivalu v Rotterdamu.

Hamid (hraje ho „íránský Bob Dylan“ Mohsen Namjoo) se rozhodne pro odchod do Spojených států, aby si splnil svůj americký sen a mohl se věnovat kariéře spisovatele. Místo toho ale skončí v malém íránském radiu a svoje umělecké ambice si naplňuje prostřednictvím esoterických pořadů, které připravuje pro své posluchače. Majitelé stanice se mezitím snaží vydělat peníze na jediném Hamidově pořadu, ve kterém spatřují komerční potenciál. Tím je jeho plán uspořádat ve studiu společnou živou jam session kapely Kabul Dreams a jejich celoživotního idolu Metalliky. Výsledný konflikt mezi uměleckou integritou a přízemní komercí přináší humor i důvod k zamyšlení, když sledujeme Hamida, jak se snaží najít rovnováhu mezi svými ambicemi a morálními zásadami.

Hedi

Debut tuniského režiséra Mohameda Ben Attiy je příběhem introvertního mladíka Hediho, který se má brzy oženit s půvabnou nevěstou, jež mu byla na základě rodinné domluvy přidělena. Muž trpící pod diktátem citově manipulativní matky však díky setkání se svobodomyslnou tanečnicí Rym postupně nalézá odvahu postavit se konvencím. Snímek získaldvě ceny za festivalu Berlinale - Stříbrného medvěda za nejlepší mužský herecký výkon pro Majda Mastouru a Cena za nejlepší debut pro režiséra Mohameda B. Attiu.





Bezva ženská na krku

Českým zástupcem v premiérách tohoto týdne je tentokrát režijní debut producenta Tomáše Hoffmana, který na scénáři spolupracoval s Jiřím Vejdělkem a Martinem Horským. Hoffman vsadil podobně jako při svých producentských aktivitách na komediální žánr a oblíbené herce.

Hlavní herecký trojlístek je tvořen Petrou Hřebíčkovou, Jiřím Langmajerem a Onřejem Vetchým. Hřebíčková hraje téměř čtyřicátnici Elišku, manželkou bohatého Pavla (Langmajer), který nečekaně požádá o rozvod. Eliška se rozhodne začít nový život jako učitelka v malé středočeské vesničce, které vládne hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský). Ten nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který pracuje jako hrobník a o ženách nemá celkově valné mínění.