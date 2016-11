Anděl Páně 2

Režisér Jiří Strach navazuje na svůj snímek Anděl Páně z roku 2005, opět podle scénáře Marka Epsteina. Na plátno znovu vstupuje anděla Petronela (Ivan Trojan), který stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat, aby utrhl jablko ze stromu Poznání a dostal se tak na úroveň samotného Boha... Pannu Marii si ve filmu opět zahrála Klára Issová. „Měla jsem pocit jako kdyby vůbec neuběhlo tolik let a všechno mi přišlo tak stejné, jako by to bylo nedávno. Byla to pořád stejně hezká atmosféra při natáčení a my jsme si užívali vyrábění toho nebe na zemi,“ říká herečka.

Dále hrají Jiří Dvořák, Vica Kerekes, Anna Čtvrtníčková, Jiří Bartoška, Bolek Polívka, Vojtěch Dyk, Pavel Liška, Stanislav Majer, Viktor Antonio, Marek Taclík, Marián Labuda st., Jiřina Bohdalová, Josef Abrhám, Aňa Geislerová, Veronika Žilková, Martin Huba a další.

Santa je pořád úchyl

Billy Bob Thornton se vrací jako kasař a nenapravitelný alkoholik Willie, který už je zase na dně. Jednoho dne Willieho vyhledá jeho bývalý parťák Markus (Tony Cox), kterého předčasně propustili z vězení. Markus se sice kdysi pokusil Willieho zabít, to ale Willie dokáže přehlédnout, protože ho zaujme Marcusova nabídka na „prácičku“, která má vynést dva milionů dolarů. A tak se osvědčená zlodějská dvojka vydává na svou velkou akci do Chichaga. Jenže nic není tak snadné, jak se zdá. Na scéně se totiž objeví Willieho matka Sunny (Kathy Bates), kterou Willie víc než deset let neviděl, a protože jablko nepadá daleko od stromu, brzy je jasné, po kom Willie zdědil kriminální sklony a zlodějský talent... Plán je brzy jasný - obléci santovské obleky a na Štědrý den vybrat napěchovaný sejf chicagské charity. Jenže ředitelkou této charity je okouzlující a ostýchavá Diane (Christina Hendricks), která ve Williem probudí jeho romantickou duši a chlípné libido..

Začít znovu

Do kin tento týden vstupuje dvojice francouzských dramat s pozoruhodnými ženskými hrdinkami. První z nich je snímek Začít znovu, který jeho scenáristka a režisérka Mia Hansen-Løve poprvé představila na letošním festivalu v Berlíně. Jeho hrdinkou je Nathalie (v podání sabelle Huppert), učitelka filozofie na pařížské střední škole. Nathalie miluje svou práci a obzvláště ráda sdílí se svými žáky požitek z přemýšlení. Svůj čas dělí mezi svého manžela, dvě děti, bývalé studenty a velmi majetnickou matku. Jednoho dne ji dlouholetý životní partner oznámí, že ji opouští kvůli jiné ženě. Nathalii nezbývá, než se vypořádat s dosud nepoznanou samotou... i nově nabytou svobodou.

Kameny bolesti

Marion Cotillard si zahrála hlavní roli ve filmu kameny bolesti režisérky Nicole Garcii. Její Gabrielle je nevyrovnaná a emocemi zmítaná mladá žena, která nedokáže ovládat své pudy. Obyvatelé malé vesničky v jižní Francii ji považují za šílenou a její chování za skandální. Aby Gabrielliny rodiče předešli nejhoršímu, Gabriellu proti její vůli provdají za nevýrazného španělského přistěhovalce Josého (Alex Brendemühl), o němž si myslí, že z ní udělá „počestnou ženu“. Po potratu způsobeném bolestmi z ledvinových kamenů ji lékaři pošlou na léčení do lázní. Tam potká Andrého (Louis Garrel), elegantního zraněného veterána z války v Indočíně, který znovu rozdmýchá vášeň, kterou Gabrielle pohřbila hluboko ve svém nitru. O své budoucnosti má Gabrielle jasnou představu, nepočítá však s hrou osudu...

Naše poslední tango

Nna pomezí hraného filmu a dokumentu se pohybuje snímek Naše poslední tango. Vypráví příběh jednoho z nejslavnějších a dosud žijících tanečních párů, který zasvětil život tangu. María Nieves Regová (80) a Juan Carlos Copes (83) se potkali, když jim bylo 14 a 17 let, a taneční pár tvořili téměř půl století. Za tu dobu se střídavě milovali i nenáviděli a prošli si i několika bolestivými rozchody.

Nyní, na sklonku života, se Juan i María rozhodli o svou lásku, nenávist i vášeň podělit. Ve filmu Naše poslední tango vyprávějí svůj příběh skupince mladých choreografů a tanečníků tanga z Buenos Aires, kteří ty emotivní chvíle jejich života převádějí do působivých tanečních choreografií. Vše doplňují rozhovory i dokumentární ukázky ze zákulisí natáčení.



Červená želva

Animovaný snímek beze slov, vhodný pro malé i velké diváky, natočil režisér a animátor Michaël Dudok de Wit. Příběh trosečníka na tropickém ostrově, obydleném želvami, kraby a ptáky, je zároveň univerzálním příběhem všech zásadních okamžiků v životě člověka. O sebepoznání, lásce, rodičovství i střídání generací vypráví oscarový režisér Michaël Dudok de Wit beze slov, jen s pomocí řemeslně dokonalé animace. Snímek, srozumitelný napříč generacemi i kontinenty, získal v Cannes Zvláštní cenu v sekci Un Certain Regard a je prvním počinem kultovního japonského studia Ghibli s evropskou koprodukcí.