GLOSA: Bob Dylan dostal ve Stockholmu odpověď na otázku, kterou si nekladl

Je pravda – a už jsem na to zde poukazoval –, že Dylanův přístup chytré horákyně, kdy sice Nobelovu cenu přijme, ale předání se osobně nezúčastní, jen napíše děkovnou řeč a pošle za sebe Patti Smithovou, aby zazpívala jeho písničku, mi nepřipadá šťastný. A říkám si, co asi na ten den může mít starý, ovšem evidentně zdravý a vzhledem k počtu koncertů velmi čilý člověk, který – jak uvidíme dále – sám sebe považuje za literáta, důležitějšího na práci než si přijít pro nejvyšší ocenění v oboru? Má snad na ten den objednaného instalatéra nebo co?

Ale na druhou stranu: Dylana prostě musíme brát jako divného patrona, je jím ostatně celý život a s věkem takové rysy obvykle nemizí, spíš naopak. V téhle souvislosti je ovšem třeba kvitovat velmi milý projev, který do Stockholmu poslal, aby byl na ceremoniálu přečten. Mimo jiné v něm celkem zřetelně vyjádřil svůj názor na otázku, zda lze jeho tvorbu považovat za literaturu, což bylo jádrem žabomyších, víceméně akademických sporů poté, co bylo oznámeno, že cenu dostane.

Písničkář si neváhá vzít na pomoc jeden z nejtěžších myslitelných kalibrů: samotného Williama Shakespeara. Píše o tom, že jeho tvorba byla také primárně určena k prezentaci na jevišti, měla být vyslovena, nikoli čtena. A vkládá autorovi Hamleta do hlavy a úst tvůrčí i praktické otázky, počínaje „Má se to opravdu odehrávat v Dánsku“ přes „Který herec bude pro tu roli nejlepší?“ až po „Kde seženu lebku?“. A připomíná, že podobné otázky řeší ve své práci i on sám. Oba, Dylan i Shakespeare, jsou přitom celý život skutečně velmi vzdáleni otázce „Je to, co dělám, literatura?“. Nicméně si ji na závěr klade. A švédské akademii děkuje, že mu dala odpověď.