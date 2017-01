Pankáči z Green Day zvedli publikum na nohy. Svou averzí k Trumpovi se netajili

Zahráli i hity z úspěšných desek American Idiot, Dookie nebo Nimrod. Do České republiky se Green Day vrátili po sedmi letech.



Show zahájily reprodukované skladby Bohemian Rhapsody od Queen, Blitzkrieg Bop z dílny kapely Ramones a filmová melodie Ennia Morriconeho The Good, the Bad and the Ugly. Už během nich byly tisíce fanoušků ve varu. Vřava nastala po příchodu Green Day, zejména když frontman kapely Billie Joe Armstrong výkřiky Vstávej Praho! zvedl na nohy téměř všechny návštěvníky koncertu na místech k sezení.

Většina z nich se pak zpěvem, křikem a dupáním připojovala ke známým písním, jako jsou Boulevard of Broken Dreams, Basket Case, Letterbomb nebo novinka Bang Bang, o které Armstrong říká, že jde o „nejagresivnější singl, jaký kapela kdy měla“.

Zařazením písní s politicky podbarveného alba American Idiot z roku 2004 dnes Green Day podpořili svoji pověst společensky angažované kapely. V titulní písni nové desky Revolution Radio například kapela protestuje proti policejnímu násilí a neskrývá svoji averzi vůči novému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Armstrong ho dokonce v jednom z rozhovorů přirovnal k Adolfu Hitlerovi.



Během koncertu zazněly téměř tři desítky písní. Při některých, jako například při Are We the Waiting, halu rozzářily stovky svítících mobilů. Došlo i na citace skladeb (I Can’t Get No) Satisfaction od Rolling Stones a Hey Jude z repertoáru The Beatles. Mezi přídavky byl akustický kousek Ordinary World.

Jako předkapela vystoupila formace The Interrupters. Ska-punková skupina založená v roce 2012 v Los Angeles je tvořená zpěvačkou Aimee Interrupterovou a bratry Kevinem, Justinem a Jessem Bivonem. V Praze představila své druhé album Say It Out Loud.

Trojice Green Day se dala dohromady koncem 80. let. Debutové album 1039/Smoothed Out Slappy Hours vydali v roce 1990. Po vydání alba American Idiot se kapela bránila nařčení části radikálních fanoušků, že opustila po svém komerčním úspěchu punkovou dráhu a tomuto žánru se zpronevěřila. V roce 2010 byla na Broadwayi uvedena divadelní verze American Idiot. V Praze Green Day naposledy vystoupili v červnu 2010, také na Výstavišti, ale pod širým nebem.