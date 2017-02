Hacker i agent v jedné cele. Vysokým činitelům ruské tajné služby hrozí přísné tresty

Říkají si „Anonymnij internacionál“ neboli „Šaltaj Boltaj“ (z anglického Humpty Dumpty) . Za své poslání pokládají rušení klidného spánku ruských úředníků, oligarchů a politiků. Několik let tato hackerská skupina pronikala do jejich pošty a na svých stránkách zveřejňovala obsah sdělení, která nebyla určena oku prostého občana.

Teď jsou hrdiny největší kyberaféry v Rusku od dob, kdy se kybernetika stala součástí politického boje. Je to poprvé za vlády prezidenta Vladimira Putina, co kybernetická kriminalita získala podobu vlastizrady.

Přísně tajné porady

Šaltaj Boltaj V roce 2013 se šaltajovci proslavili poprvé, když zveřejnili novoroční projev prezidenta Putina dlouho předtím, než ho „spontánně“ přednesl.

Vzápětí se centrem jejich pozornosti stali lidé z prezidentova okolí – Vjačeslav Volodin, Vladislav Surkov, Sergej Naryškin a Dmitrij Peskov. Vůdce skupiny Anikejev pracoval dříve v prezidentské administrativě.

V srpnu 2015 to byli právě Šaltaj Boltaj, kdo zveřejnili dopis diskreditující samotného ministra obrany Sergeje Šojgua. Možná to byla ta chvíle, kdy byla překročena hranice „slušnosti“. „Šaltajevci“, jak se jim v Rusku říká, se totiž vloupali do pošty jisté Xénie Bolšakovové, sekretářky náčelníka stavebního oddělení ministerstva obrany Romana Filimonova. Hackeři se dostali k utajovaným informacím, jejichž zveřejnění představovalo ohrožení ruské národní bezpečnosti. Mezi získanými materiály jsou i zápisy z porad konaných za přísně zavřenými dveřmi za účasti ministra Šojgua.

Prý to nebyl ale žádný „majstrštyk“. Největším skandálem tak je fakt, že úředníci používali běžnou emailovou poštu jako Yandex, Mail nebo i Gmail. Chráněné nebyly tyto dopisy víc než korespondence běžných uživatelů. Hackeři prohlásili o IT službách ministerstva obrany, že jsou absolutně nekompetentní.

Vzápětí se na ukrajinském webu organizace, která si říká „Kyberjunta“ a která s Šaltaj Boltaj spolupracuje, objevila korespondence blízkého poradce Putina Vladislava Surkova. Z nabourané pošty tohoto vlivného muže vyplývalo, že se v roce 2013, nedlouho před ukrajinským Majdanem, zabýval projektem, který je možné nazvat „destabilizace situace na Ukrajině“.

Ruské ministerstvo obrany i FSB zuří. Ministr Šojgu dal příkaz skupinu Šaltaj Boltaj zničit. Zajímavé je, že média až do ledna 2017 neměla sebemenší informaci o probíhající štvanici na hackery. Vůdce slavných šaltajovců Vladimir Anikejev, přezdívaný Luis, byl zatčen už 9. listopadu 2016, ale až teď o tom píše ruská agentura Rosbalt. Po Anikejevovi si policie přišla pro jeho hackerské kolegy Alexandra Filinova a Konstantina Těljakova.

Zatýkání ve vlastních řadách

Pak se stalo něco velmi nečekaného – zatčen byl náčelník druhé operativní správy centra informační bezpečnosti FSB Sergej Michajlov. Spolu s ním byl zadržen operativní pracovník stejného oddělení Dmitrij Dokučajev a šéf oddělení vyšetřování elektronických incidentů z „laboratoře Kasperského“ Ruslan Stojanov. Tedy lidé, kteří mají proti hackerům bojovat a chránit ruský stát.

Podle ruských médií se stalo následující – slavný hacker Anikejev začal spolupracovat s vyšetřovateli a navedl je na ty, kdo umožnili únik tak důležitých utajovaných informací. A hlavně na ty, kdo léta spolupracovali s hackery a umožňovali jim pronikat do utajované služební pošty.

Hlavním dodavatelem informací měl být náčelník Michajlov. Jenže jak uvedla renomovaná Novaja gazeta, právě Dokučajev a Michajlov byli sledováni speciální správou vnitřní bezpečnosti už od roku 2015. Byli podezřelí ze spolupráce s tajnými službami USA dřív, než je stačil prozradit hacker Anikejev.

Michajlov, Dokučajev a Stojanov byli tento týden obviněni z vlastizrady. Hacker Anikejev je na tom o hodně lépe – hrozí mu pouze trest za neoprávněný přístup k utajované informaci. Kdo, s kým a proč spolupracoval, není úplně jasné, ani komu šaltajovci ve skutečnosti sloužili. V Rusku existuje řada mocenských skupin, které jsou v současnosti zcela ponořeny do příprav prezidentských voleb v roce 2018 a navzájem spolu tvrdě soupeří.