Hanák končí se svou stylovou hospodou. Podnikatelské prostředí je tu šílené, vysvětluje

„Rekonstrukce byla strašně náročná, ale pak přišlo něco strašnějšího. Provoz. Nesmyslná, vyčerpávající a jednoznačně znechucující byrokracie, složitost daní, odvodů, zásahy stran kouření, nabídky nápojů, hygieny, povinného internetu, EET. Pocit, že stát, od kterého nechci zhola nic, mně jen podezírá z nesvéprávnosti a nepoctivosti. Pomoc či usnadnění nula. Radost se vytrácí a přihláška na pracák začíná lákat,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz své rozhodnutí Hanák.



Stylovou hospodu jeden z nejznámějších českých herců vytvořil na vlastní náklady z chátrajícího dřevěného železničního skladu vybudovaného roku 1876. Při náročné rekonstrukci ctil původní styl z dob rakousko-uherské monarchie, čímž místu do značné vrátil jeho původní nádech. Podnik otevřený po pětiletých přípravách v roce 2013 si rychle získal velkou přízeň místních, současně se stal i vyhledávaným cílem turistů.

„Restaurace pana Hanáka se těší velké oblibě. Je to místo, kde je neustále nabito. Jednak to způsobuje popularita pana Hanáka, jednak se mu to podařilo opravdu hezky opravit v takovém duchu starobylosti,“ sdělila serveru Lidovky.cz starostka města Kateřina Zusková. „Nižbor z toho těží určitou popularitu a známost,“ dodala. Sama podle svých slov do podniku pravidelně dochází.

Jsme krásná, ale divná země, líčí herec

Hostinec nabízející i ubytování má však s největší pravděpodobností nakročeno do poslední sezony, kterou zahájí nadcházející pátek. Už po té uplynulé herec se svou manželkou, která je provozní podniku, zvažovali, zda ještě otevřít. Nakonec zbytky sil našli. „Těch deset let nás už stálo tolik energie, peněz, snů a nadějí, že to v tom prastarém zachráněném magacínu ještě letos zkusíme,“ vysvětlil Hanák.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





K rozhodnutí věnovat provozu poslední rok dotlačil Hanáka především pocit, že stát z něj v úvodu zmíněnými nástroji dělá sprostého podezřelého. V takovém prostředí pak podle svých slov těžko hledá motivaci pokračovat v podnikání. „Když je hospoda v zimě zavřená, rád cestuji. A samozřejmě mě zajímá, jak jsou na tom soukromníci jinde. Či zda jsou volební hesla typu ‚zdaníme úspěšné‘ normální. Jsme krásná, ale divná země,“ přibližuje herec.

Že pro podnikatele v pohostinství nevytváří stát dvakrát příznivé prostředí, potvrzuje i šéf Asociací hotelů a restaurací v ČR Václav Stárek. Ačkoliv například elektronickou evidenci tržeb za stěžejní překážku pro živnostníky nepovažuje. „Tento obor je neúměrně přeregulován a provozovatele těchto zařízení nejsou mnohdy schopni tyto regulace zajistit. Příkladem může být stále se komplikující podmínky pro hygienu a přípravu pokrmů a jejich značení,“ poznamenal pro server Lidovky.cz.

Starostka chce Hanáka přemluvit, aby nekončil

Hanák ale přiznává, že podobně ho vyčerpává i kontakt s některými lidmi na place. Nemá přitom na mysli běžné hosty, jichž je většina. „Někteří lidé mají pocit, že si za peníze smí dovolit všechno. Máme nádražní hospodu, ne nějaký snobský restaurant. Vaříme chutná jídla, ale mnozí lidé z obrovských aut bývají občas nechutní. S Hanákem mluví samozřejmě mile, ale když tam Hanák není, tak co mi potom vypráví personál o nabubřelosti a zpanštělosti těch hostů, je smutné,“ podotkl.



Zastávka Nižbor Aby v podniku zachoval Tomáš Hanák genius loci, materiál pro jeho rekonstrukci hledal s architekty a řemeslníky i na šrotištích či ve zdevastovaných drážních objektech. Výsledkem je počin oživující kouzlo rakousko-uherských železnic, jež Obec architektů ČR dala za příklad využití vysloužilých drážních budov.

V podniku tak lze posedět třeba na nákladových rampách, na perónu před jedním ze tří starých vagonů či vagonových kupé. V Zastávce je možné se také ubytovat ve služební části vagonu ČSD z roku 1948. Veškeré náklady na obnovu objektu financoval herec ze svého.

Herec se svou manželkou tak mají nyní rok na to, aby vymysleli, jak se svým podnikem naložit. Ideální variantou by podle nich byl prodej zájemci, který by uchoval svébytnou poetiku místa. K naplnění tohoto scénáře budou napínat nejvíce sil. „Pokud by se stal zázrak a našli jsme někoho, kdo by opravdu cítil a ctil, s jakou představou jsme celý projekt dělali, tak je ve hře prodej i nějaká forma ‚dozorovaného‘ pronájmu ,“ uvažuje Hanák.

Starostka Nižboru Zusková je přitom herce připravená přemlouvat, aby vše zůstalo ještě několik let při starém. Oba se dobře znají, zasedají totiž společně v městské radě. Hanák vedle podnikání také působí v místní komunální politice. „Doufám, že manžele Hanákovy nějak přesvědčíme, aby si to rozmysleli a otevřeli i v dalších letech. Opak by nás mrzel, protože pro někoho už je to srdeční místo a byla by to škoda,“ podotýká starostka.